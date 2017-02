Kreće se s izgradnjom Pelješkog mosta

Hrvatska vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku o financiranju projekta "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom", koji uključuje i izgradnju Pelješkog mosta, vrijednog 430,2 milijuna eura, odnosno 3,2 milijarde kuna.



Donošenje te odluke, istaknuo je hrvatski premijer Andrej Plenković, ohrabrujući je signal za sve one koji putuju prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Dubrovniku, jer će njegova provedba bitno olakšati i ubrzati protok ljudi i roba prema jugu Hrvatske.



Plenković je istaknuo i da je taj strateški projekt dio Strategije prometnog razvoja RH za razdoblje 2014. do 2020.



Tom Vladinom odlukom zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da do pozitivnog okončanja cjelokupnog postupka dodjele sredstava EU-a osigura novac za financiranje prihvatljivih troškova tog projekta.



Od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji su planirani u državnom proračunu, Hrvatska očekuje sufinanciranje od strane Europske komisije u vrijednosti do 85 posto ili 357,2 milijuna eura, rekao je resorni ministar Oleg Butković.



Projekt cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom predviđa tri glavne faze: prva je Pelješki most u duljini od 2,4 kilometra; druga su pristupne ceste na Pelješcu Duboka (D8) - Zaradeže (D414) u duljini od 12,04 kilometra i treća je obilaznica Stona Zaradeže (D414) - Donta Doli (D8) - Prapratno (D414) i izgradnju obilaznice Prapratno (D414) - Donta Doli (D8) u duljini od 18,09 kilometara.



Krajem siječnja završio je pregled i ocjena dostavljenih ponuda u prvom krugu pretkvalifikacijskog natječaja za gradnju Pelješkog mosta te je trebao započeti drugi stupanj ograničenog postupka javne nabave. Neslužbeno, na pretkvalifikacijskom natječaju Hrvatske ceste su zaprimile 12 ponuda etabliranih tvrtki iz Francuske, Španjolske, Italije, Kine i Južne Koreje.