Nikolić: Vučić će reći ko će biti kandidat za predsednika

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da će gradjani večeras od premijera Aleksandra Vučića saznati ko će biti kandidat Srpske napredne stranke (SNS) za predsednika Srbije ili će to saznati sutra.



"Mislim da smo skoro sve dogovorili. Možda će to večeras čuti od Aleksandra. Danas ne, a nisam hteo da vas izbegnem", rekao je Nikolić novinarima u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu upitan da li će se kandidovati za predsednika.



Upitan da li postoje neki uslovi koje je postavio da bi se povukao iz predsedničke trke, Nikić je rekao da ne postoje.



"Nema uslova, mi procenjujemo šta je najbolje za Srbiju i pretpostavljam da će vam to Aleksandar večeras reći", rekao je Nikolić.



On je rekao da naravno da Aleksandar Vučić može da pobedi, čak i lakše od njega, ali da i on može da pobedi.



"Ne vidim da je loše da neko misli (da je Vučić bolji kandidat), ali ne i da iznosi tako nešto ako to nije stav stranke", rekao je Nikolić i dodao da je u prethodnih pet godina navikao da neki ljudi iz SNS pričaju ono što bi nemu moglo da šteti.



Na pitanje o podršci SNS-a, Nikolić je rekao da uz njega i Vučića stoji isti procenat članstva i da će onaj ko bude kandidat dobiti glasove cele stranke.