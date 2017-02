Šarović: Softić može da zastupa samo Izetbegovića, a ne BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je da predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić treba što prije da obavijesti Međunarodni sud u Hagu da bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović nije ovlašćen da u ime BiH podnosi zahtjev za revizuju tužbe protiv Srbije, kao i da Sakib Softić nije agent BiH pred tim sudom.



"Softiću treba javno reći da on može da zastupa Bakira (Izetbegovića), ali ne može BiH", kazao je Šarović za bijeljinsku BN televiziju.



On je rekao da se od Srba u zajedničkim institucijama BiH očekuje da spriječe da dodje do revizije presude i da se snažno bore protiv toga, a ne da napuštaju institucije BiH.



"Moj lični stav je da ne treba da bježimo i da napuštamo nešto što je naše. Zajedničke institucije BiH nisu ni Bakirove (Izetbegović) ni Fahrove (Radončić). Ovdje radi sedam hiljada ljudi iz Republike Srpske. Ovo je srpsko, ovo pripada i Republici Srpskoj'', rekao je Šarović.



Navodeći da Srbima u zajedničkim organima BiH dio vlasti "niko nije dao ili poklonio", on je dodao da BiH pripada i Srbima, odnosno Republici Srpskoj, zbog čega je "suludo razmišljati" da Srbi bježe iz tih institucija.



"Ovo nije 1992. ili 1993. godina, sada su na sceni neki drugi odnosi. Po prvi put imamo i podršku međunarodnog faktora i njihovu jasnu poruku da je revizija tužbe protiv Srbije nepotrebna, neutemeljena i protivustavna", dodao je Šarović.



Prema njegovim riječima, izlaskom iz institucija BiH, Srbi bi učinili potez koji bi skrenuo pažnju na njih, a zaboravilo bi se ono što želi da uradi Bakir Izetbegović.



Šarović je tako odgovorio predstavnicima vladajuće koalicije u RS, koji traže od Saveza za promjene, čija je članica i SDS, da u slučaju pokretanja revizije presude protiv Srbije napuste institucije BiH.

Istovremno je britanski ambasador u BiH Edvard Ferguson izjavio je u Banjaluci da institucije BiH treba da odluče da li bi pokretanjem revizije presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu bili ispunjeni veoma visoki standardi suda za pokretanje tog postupka.

Ferguson je rekao da je Međunarodni sud pravde u Hagu postavio vrlo visoke kriterijume i standarde za pokretanje revizije, podsjećajući da dokazi u vezi s tim ne mogu biti stariji od šest mjeseci.



"U istoriji Medjunarodnog suda pravde ovo se desilo samo četiri puta i sva četiri puta bezuspješno. Vrlo je bitno da se ispuni taj standard. Ako postoji takav dokaz i postoji taj standard mi naravno podržavamo pravdu", rekao je britanski ambasador novinarima poslije sastanka sa gradonačelnikom Banjaluke Igorom Radojičićem.