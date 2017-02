Vučić: U Srbiji oko 6.600 migranata, oko 500 van prihvatnih centara

U Srbiji se nalazi oko 6.600 izbeglica i migranata, od kojih je većina u prihvatnim centrima, dok se oko 500 nalazi u centru Beograda gde dolaze u kontakt sa krijumčarima, rekao je u ponedeljak premijer Srbije Aleksandar Vučić.



Vučić je rekao na konferenciji za novinare posle sastanka sa šefom austrijske diplomatije Sebastijanom Kurcom rekao da se u Srbiji 5.850 migranaa i izbeglica nalazi u prihvatnim centrima, u kojim dobijaju redovne obroke, smeštaj i drugu pomoć.



"Ima nešto više od 500 ljudi koji nisu, bar ne još, pristupili prihvatnim centrima i oni se uglavnom nalaze u centru Beograda čekajući na krijumčare da ih prebace preko Dunava u Hrvatsku i zatim dalje u zapadnu Evropu", rekao je on.



Vučić je rekao da u Srbiju dnevno dolazi oko 110 do 140 izbeglica i dodao da njihov priliv nije veliki.



Prema njegovim rečima, 70 odsto izbeglica i migranata stiže iz Bugarske a 30 odsto iz Makedonije.



Vučić je rekao da je više od 80 odsto izbeglica i migranata dolazi iz Avganistana ili Pakistana, dok je prethodne godine 80 odsto izbeglica dolazilo iz Sirije.



Udeo porodica je 10 odsto, dok su ostali mladići starosti od 16 do 30 godina, dodao je on.



Vučić je istakao da će Srbija učiniti sve da ne postane "parking" za izbeglice i ilegalne migrante i da će biti u stanju da očuva stabilnost ne samo na svojoj teritoriji već i u regionu u vezi sa migrantskom krizom.



On je rekao da je u Briselu čuo različite procene o migrantskoj krizi i različita obećanja koje su dale neke članice EU, a nisu ih ispunile, ali je dodao da se to ne tiče Srbije i da je ona zadovoljna načinom na koji postupa.



"Nemamo običaj da tražimo ogromne svote para, zahvalni smo EU na podršci iako smo dobili 200 puta manje para od, na primer, Grčke ili 100 puta manje od Bugarske, ali to je u redu pošto nismo članica EU", rekao je on i dodao da ne smatra to najvećim problemom.