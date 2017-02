Izetbegović: Tužbu protiv Srbije obnoviti samo ako bude utemeljena

Član Predsedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović izjavio je da treba pokrenuti postupak za reviziju tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) u Hagu ako pravni eksperti ocene da se može sačiniti "kredibilna aplikacija za reviziju", a da tužbu ne treba obnavljati ako se proceni da bi je taj sud odbacio.

"Ukoliko (agent BiH pred MSP u Hagu Sakib) Softić i tim pravnih eksperata procene da se ne može sačiniti pravno kredibilna aplikacija za reviziju, onda takvu pravno neutemeljenu aplikaciju ne treba podnositi, jer bismo se izložili neuspehu pred Sudom, a pri tome jako usložnili odnose unutar BiH kao i sa Srbijom", rekao je Izetbegović u za sarajevsko "Oslobođenje".

Prema njegovim rečima, revizija tužbe protiv Srbije "nije, niti se može posmatrati" kao bošnjačka "već kao aplikacija Bosne i Hercegovine".

Izetbegović je ocenio da bi bilo bolje da ovo, kako je naveo, pravno pitanje nije, u ovako dramatičnoj meri, pretvoreno u političko.

"Pravno pitanje je da li postoje novi argumenti i činjenice, odnosno može li se napraviti pravno kredibilna sinteza tih argumenata i činjenica koja bi bacila novo svetlo na državnu odgovornost Miloševićevog režima za genocid koji je počinjen u BiH u periodu 1992-1995, i koja bi kao takva mogla biti dovoljna da uveri MSP da otvori proces preispitivanja svoje presude iz 2007. godine? Odgovor na to pravno pitanje ne mogu i ne treba da daju političari", naglasio je bošnjački član Predsedništva BiH.

Izetbegović smatra da odgovor na to pitanje mogu dati samo sudije MSP-a u Hagu, a da je on učinio ono što je "imao obavezu da uradi - da pruži svu potrebu podršku agentu Softiću i njegovom timu u naporima da dođu do argumenta i činjenica".