Članstvo Srbije u EU bi podržalo 47 odsto građana

Članstvo u EU bi na referendumu podržalo 47 odsto građana Srbije, dok bi 29 odsto glasalo protiv, saopštila je ponedjaljak Kancelarija za evropske integracije.



Ako bi sutra bio održan referendum sa pitanjem "Da li podržavate učlanjenje naše zemlje u EU?" 47 odsto građana Srbije glasalo bi za, 29 odsto bi glasalo protiv, 15 odsto ne bi glasalo uopšte, a devet odsto ne zna šta bi odgovorilo na ovo pitanje, pokazalo je redovno istraživanje Kancelarije za evropske integracije.



U odnosu na istraživanje iz juna prošle godine, u decembarskom istraživanju su porasli i podrška članstvu i procenat gradjana koji su protiv članstva, dok su u poredjenju sa decembrom 2015. rezultati slični, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Kancelarije.



U istraživanju sprovedenom u junu 2016. godine 41 odsto građana je reklo da bi glasalo za članstvo u EU, a 24 odsto je bilo protiv, dok je u februaru 2015. godine 48 odsto gradjana bilo za članstvo u EU, a 28 odsto protiv.



U saopštenju Kancelarije za evropske integracije se ističe da je podrška građana reformama kao i prethodnih godina veoma visoka.



Od ukupnog broja ispitanika 64 odsto smatra da bi reforme neophodne za ulazak Srbije u EU trebalo sprovoditi i mimo toga zbog dobrobiti građana i stvaranja bolje uređene Srbije, navodi se u saopštenju.



Najveći procenat građana, 8 odsto, smatra da bi probleme Beograda i Prištine trebalo rješavati nezavisno od toga da li to traži EU.



To, kako se navodi u saopštenju, pokazuje da više od polovine ispitanika podržava opredjeljenost Vlade Srbije za nastavak dijaloga Beograda i Prištine i spremnost da se dijalogom dođe do održivih rešenja.



Prema istraživanju, za 35 odsto ispitanika članstvo u EU bi bila dobra stvar, 31 odsto građana smatra da je to loše, a 34 odsto misli da to nije ni dobra ni loša stvar.



Za najveći broj gradjana, 17 odsto, članstvo u EU predstavlja više mogućnosti za zapošljavanje, put ka boljoj budućnosti mladih ljudi (16 odsto), mogućnost za slobodnije kretanje unutar granica EU (15 odsto), kao i mogućnost da se uredi stanje u Srbiji (11 odsto).



Četvrtina ispitanika veruje da je Rusija najveći donator Srbije u posljednjih 16 godina, navodi se u saopštenju i dodaje da to nije u skladu sa činjenicama i da ukazuje na nedovoljnu informisanost građana kada je reč o bespovratnoj razvojnoj pomoći koja je data Srbiji od 2000. godine.



Ističe se da, prema zvaničnim podacima, EU i njene članice sa oko 2,7 milijardi eura doniranih sredstava u periodu od 2000. do 2015. godine, predstavljaju najveće donatore Srbije.



Kancelarija za evropske integracije od 2002. godine redovno sprovodi istraživanje javnog mnjenja kako bi se sagledala procena građana koji su njihovi interesi u procesu pristupanja Evropskoj uniji i kako vide budućnost koju očekuju za sebe i svoju porodicu, navodi se u saopštenju.