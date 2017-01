Britanski parlament počeo raspravu o izlasku iz EU

Britanski parlament počeo je danas dvodnevnu raspravu o nacrtu zakona koji će omogućiti vladi da pokrene pregovore o izlasku iz Evropske unije.



Učešće u raspravi najavilo je 99 poslanika, pa je rasprava o zakonu produžena do danas u ponoć, dok će se sutra glasati, prenio je BBC.



Vlada želi da se zakon usvoji na vrijeme kako bi mogla da pokrene pregovore o izlasku iz EU do 31. marta.



Nacrt zakona o Evropskoj uniji omogućiće premijerki Terezi Mej da pokrene član 50 Lisabonskog sporazuma, čime zvanično počinju pregovori Londona i Brisela.



Ministar za Bregzit Dejvid Dejvis prije početka rasprave je rekao da to nije zakon o tome da li Velika Britanija treba da izađe iz EU ili kako će izaći, već je to "prosto sprovođenje već donijete odluke".



Ako donji dom sutra usvoji nacrt zakona, on će sljedeće sedmice biti vraćen na odbor gdje će opozicione partije pokušati da ga promijene nizom amandmana.

Sljedeće sedmice će s o njemu izjasniti i gornji dom parlamenta.