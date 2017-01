Belgija, Francuska i Holandija uvode pasoške kontrole na željezničkim linijama

Belgija, Francuska i Holandija dogovorile su se da ubuduće prave spiskove putnika vozova i da uvedu pasoške kontrole na međunarodnim ekspresnim željezničkim linijama Talis i Evrostar.



Belgijski ministar unutrašnjih poslova Žan Žambon izjavio je danas televiziji VRT da će time biti pojačana sigurnost u vozovima i da će to pomoći praćenje kriminalaca koji ih možda koriste.



"Cilj je da do kraja godine imamo operativan sistem", rekao je Žambon.



On je dodao da je Njemačka odlučila da ne učestvuje u tome, ali da može da se pridruži.



Žambon je to neučestvovanje objasnio predstojećim parlamentarnim izborima u Njemačkoj.



Terorista Anis Amri koji je u decembru 2016. godine kamionom u Berlinu ubio 12 ljudi, pobjegao je u Italiju vozom, preko Holandije, Belgije i Francuske.



Te tri zemlje su dio šengenske zone, u kojoj obično nema pasoške kontrole na granicama.



Novi sistem neće biti uvođen na redovnim međunarodnim željezničkim i autobuskim linijama.