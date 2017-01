Vučić u Belorusiji razgovarao o kupovini lovačkih aviona

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Minsku da je s beloruskim zvaničnicima razgovarao o potencijalnoj kupovini lovačkih aviona i protivavionskog oružja za Vojsku Srbije "pod najpovoljnijim uslovima".

Vučić je za Radio-televiziju Srbije (RTS) kazao da su razgovarali i o otvaranju zajedničkih fabrika za proizvodnju oružja i municije za treća tržišta.

"Nije reč samo o vojnotehničkoj saradnji. Razgovarali smo o nabavci i oružja i oruđa za VS, ali reč je pre svega o zaštiti našeg neba i potencijalnoj nabavci, pod najpovoljnijim uslovima, lovaca i protivavionskog oružja i oruđa", kazao je Vučić i dodao da su to sistemi "koje je do juče bilo nemoguće da imamo".

Premijer je dodao da zajedničke kompanije neće biti ograničene samo na vojnu industriju.

"Usmereni smo u nekoliko ključnih pravaca, uvećanje naše trgovinske razmene, i uvoza i izvoza, ali smo zainteresovani i za stvaranje zajedničkih kompanija", kazao je Vučić koji sutra završava posetu Belorusiji.

Srbija je nedavno objavila da će od Rusije dobiti 6 migova -29 čija će modernizacija koštati između 180 i 230 miliona dolara.

Srbija je nedavno saopštila i da kupuje 9 helikoptera od Erbasa Helikopters (Airbus Helicopters) kako bi osnažila svoju odbranu.