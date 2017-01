Zvizdić: Očekujem da Nikolić u februaru dođe u Sarajevo sa pozitivnim porukama

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je da očekuje da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u februaru zvanično posjeti Bosnu i Hercegovinu i da u Sarajevo dođe s pozitivnim porukama.



"Očekujem da će Nikolić doći s pozitivnim porukama i da će poruke, koje je imao priliku da čuje na našem sastanku s (premijerom Srbije Aleksandrom) Vučićem, biti dobra smjernica kojom idu naši odnosi", rekao je Zvizdić.



Kako je prenijela N1 televizija, on je ocijenio da je Nikolićeva posjeta Banjaluci, 9. januara, na Dan Republike Srpske, bila potpuno nepotrebna i svakako ne doprinosi kvalitetnim dobrosusjedskim odnosima.



"Ne smatram predizborni period dovoljnim razlogom da poruke nose bilo kakvu agresivnu notu", rekao je Zvizdić.



Govoreći o jučerašnjoj posjeti Beogradu i sastanku s premijerom Aleksandrom Vučićem, Zvizdić je naveo da se radi o kontinuitetu dobrih odnosa koje imaju Vijeće ministara BiH i Vlada Srbije, dodavši da ta posjeta govori o potrebi da se na prvo mjesto stavi dobrosusjedska saradnja, koja će dalje voditi izgradnji mira i stabilnosti.



On je naglaiso da se najviše razgovaralo o daljem razvoju ekonomskih odnosa, ocijenivši da postoji puno prostora da se unapredi spoljnotrgovinska razmjena između BiH i Srbije.



"Izgradnja putne infrastrukture osnovni je preduslov ostvarenja dobre ekonomske saradnje", naglasio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.



Zvizdić je dalje ocenio da će američke sankcije predsjedniku RS Miloradu Dodiku pomoći BiH na evropskom putu.



"Mislim da će sankcije pomoći da se riješe odnosi i u BiH i na Balkanu, jer ako imate permanentno djelovanje suprotno Dejtonskim postulatima i pomirenju u samom regionu, onda sankcije pomažu da se takvim pojedincima pošalje poruka da se vrate unutar normalnih margina svog političkog djelovanja. Sankcije će pomoći BiH na njenom evropskom putu", naveo je on.



Govoreći o zahtjevu hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu da "Bosna i Hercegovina treba da se preuredi po principima federalizacije", predsjedavajući Vijeća ministara BiH je rekao da je "bilo kakva dezintegracija BiH u ovom trenutku nemoguća".

"Mislim da se radi o propagiranju ideje pojedinaca i određenih političkih partija. Mi govorimo o integraciji i boljem funkcionisanju BiH, nikakva druga vrsta preuređenja BiH zaista ne dolazi u obzir. Radi se o utopističkim projektima koji sežu davno u prošlost, tj. u devedesete", naglasio je Zvizdić.



Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula rekao je da se federalizacijom može osigurati ravnopravnost svih naroda, ali nije precizirao da li bi to značilo ukidanje entiteta.