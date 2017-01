Kandidati za Oscara: "La La Land" najviše -14 nominacija

Američki mjuzikl "La la Land" sa Ryanom Goslingom i Emmom Stone, koji su nominovani za najbolju mušku, odnosno žensku glavnu ulogu, dobio je najviše nominacija, ukupno 14 za ovogodišnju dodjelu Oscara, koja će se održati 26. februara u Los Angelesu.

"La La Land" nominovan je među ostalim i u kategorijama: kinematografija, kostimografija, najbolji režiser, uređivanje filma, muzika (tri kategorije), dizajn, zvuk, miksanje zvuka, originalni scenario.

Za njim, prema broju nominacija slijede "Arrival" (Dolazak) i "Moonlight"(Mjesečina) sa po 8, "Hacksaw Ridge" (Hacksaw greben) i "Lion" (Lav) te, Manchester by the Sea (Manchester na moru) sa po 6 nominacija, dok su filmovi Fences (Ograde) i Hell or High Water (Pakao ili visoka voda) nominovni u po 4 kategorije za Oscara.

Za najboljeg glavnog glumca nominovani su: Ryan Gosling, za "La La Land",

Casey Affleck za "Manchester by the Sea", legendarni Denzel Washington, za "Fences", mladi Britanac Andrew Garfield za ulogu u filmu "Hacksaw Ridge" i sjajni Viggo Mortensen, "Captain Fantastic".

U kategoriji za najboljeg sporednog glumca za Oscara su nominovani: Mahershala Ali za ulogu u filmu "Moonlight", raniji oscarovac Jeff Bridges za "Hell or High Water", Lucas Hedges za "Manchester by the Sea", mladi i sve bolji Dev Patel, za "Lion", te Michael Shannon za sporednu ulogu u filmu "Nocturnal Animals".



Osim Emmae Stone, za "La La Land", za najbolju glavnu glumicu nominovane su, ranija oscarovka Natalie Portman, za ulogu legendarne prve dame SAD Jackie Kennedy, u filmu "Jackie", Amy Adams takođe oscarovka za film "Arrival", apsolutni šampion po broju Oscara ali i nominacija, ovo joj je 19-ta, Meryl Streep za film "Florence Foster Jenkins", te slavna francuska glumica Isabelle Huppert, za film "Elle".



U kategoriji najbolja sporedna glumica nominovane su sjajna Viola Davis za "Fences", britaska zvijezda i Bond djevojka Naomie Harris, za film "Moonlight", još jedna oscarovaka, Nicole Kidman za ulogu majke Dev Patela u filmu "Lion", odlična Octavia Spencer za ulogu u "Hidden Figures",te perspektivna Michelle Williams za film "Manchester By The Sea".



U konkurencii najboljeg režisera su: Damien Chazelle, "La La Land"

Barry Jenkins, "Moonlight", Denis Villeneuve, "Arrival", Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea", te filmski veteran Mel Gibson koji je upravo postao otac po deveti put za film "Hacksaw Ridge".



Iranski film " Prodavac" jedan je od kandidata za najbolji film na stranom jeziku, a u toj su kategoriji još nominovani njemački film "Toni Erdmann", danski "Moja zemlja" švedski "Čovjek zvan Ove" i australijski "Tanna".

Ovogodišnja dodjela Američke filmske akademije, održaće se 26. februara u teatru Dolby u Hollywoodu, a domaćin 89 -te dodjele Oscara biće komičar Jimmy Kimmel.