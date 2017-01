Američka ambasadorica: Sankcije Dodiku su podrška BiH na putu ka EU

Ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack (Morin Kormak) Izjavila je u utorak u Foči da su sankcije američke administracije predsjedniku Republike Srpske (RS) Miloradu Dodiku uvedene zbog vladavine zakona i prijetnji secesijom, ali i da one predstavljaju podršku BiH na putu ka EU.



"Što se tiče SAD, mi smo bili veoma jasni - ove sankcije se uvedene zato što se odnose na neke stvari koje mi smatramo veoma ključnim, a to je vladavina zakona i pretnja secesijama. S druge strane, smatramo da su one podrška BiH na putu ka EU", rekla je Cormack novinarima.



Prema njenim riječima, Dejtonski sporazum je veoma važan za BiH, a SAD sebe vidi kao zemlju koja staje u odbranu tog sporazuma.



Američka ambasadorica nije mogla da odgovori na pitanje da li će se Evropska unija (EU) pridružiti sankcijama protiv Dodika, dodavši da to pitanje treba postaviti direktno EU.



Upitana da li očekuje da je novi američki predsednik Donald Trump povuče s mjesta ambasadora u BiH, Cormack je rekla da je ona profesionalni diplomata i da je posvećena tome da ostane u BiH.



"Mi imamo dvije vrste ambasadora - dvije trećine su profesionalni, a jedna trećina su politički imenovani, i oni podnose ostavke kada se mijenja administracija. To je poznata tradicija u SAD. Pošto sam ja profesionalni diplomata, posvećena sam tome da ostanem u BiH, jer je ovo veoma zanimljivo i složeno mjesto", dodala je Cormack.



SAD su 17. januara predsjedniku RS Miloradu Dodiku uvele sankcije, koje se odnose na zabranu ulaska i blokadu imovine u toj zemlji, zbog opstrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma.