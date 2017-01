HRW: Hrvatska izbeglice vraća u Srbiju

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Hjuman rajts (Human Rights Watch - HRW) saopštila je danas da hrvatska policija tera tražioce azila natrag u Srbiju, a u nekim slučajevima primenjuje i silu i ne daje im priliku da zatraže zaštitu, i pozvala Evropsku komisiju da izvrši pritisak na vlasti u Zagrebu da izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zakonima EU.



HRW navodi da su razgovarali s deset Avganistanaca, medju kojima je bilo dvoje dece bez pratnje, koji su opisali kako su oterani natrag u Srbiju nakon što su uhvaćeni na hrvatskoj teritoriji. Oni su rekli da im je uskraćeno pravo da zatraže azil iako su to želeli da učine.



Od njih 10, kako navodi HRW, devet je reklo da su ih policajci i udarili, a svi su rekli da su im oduzeli lične stvari, uključujući novac ili mobilne telefone.



"Izveštaji o šokantnom i okrutnom postupanju Hrvatske prema tražiocima azila na njenoj granici nisu dostojni jedne države EU", izjavila je istraživačica HRW za Balkan i Istočnu Evropu, Lidija Gal koja je pozvala vlasti u Zagrebu da obezbede zaštitu tražiocima azila a ne da ih silom teraju natrag u Srbiju.



U saopštenju se dodaje da je izveštaja o vraćanju izbeglica iz Hrvatske u Srbiju bilo i ranije i da je to u suprotnosti sa zakonom EU o azilu, poveljom o osnovnim pravima i medjunarodnom konvencijom o izbeglicama.



Podseća se, takodje, da se, prema smernicama Visokog komesarijata UN za izbeglice, Srbija ne smatra sigurnom trećom zemljom za tražioce azila što znači da zemlje članice EU, uključujući i Hrvatsku, ne treba u Srbiju da vraćaju izbeglice.



Uz ocenu da vraćanjem izbeglica Hrvatska dovodi migrante i tražioce azila u rizik i ignroiše svoje zakonske obaveze, Lidija Gal je dodala



Ona je dodala i da bi ;"Evropska komisija trebalo da izvršiti pritisak na Zagreb da ispunjava svoje obveze u skladu sa zakonom EU i zakonom o izbeglicama, da istraži navodna zlostavljanja i omogući traženje azila i pravične postupke za one na njenoj teritoriji i njenim granicama".