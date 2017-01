Crnadak pozvao Dodika da u priču o sankcijama ne uvlači srpski narod

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak poručio je u četvrtak u Bijeljini da će sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele Miloradu Dodiku imati posljedice i po RS i BiH, iako nisu usmjerene protiv njih.

"Ove sankcije odnose se samo na Milorada Dodika i rezultat su njegovog ličnog odnosa s američkom administracijom s kojom on igra dugogodišnju igru živaca", rekao je Crnadak.



Dodao je da ne podržava ove sankcije, kao što nije podržao ni druge.



"Ne mogu zamisliti nikoga ko se zbog ove situacije raduje. Ipak se radi o predsjedniku RS-a", poručio je.

Crnadak je dodao kako će Dodik, ukoliko u ovu priču uvuče srpski narod, Vladu RS i NSRS, ovaj entitet uvesti u izolaciju.



"To nije dobro i zato ga pozivam da to ne radi. Ove sankcije uveo je State Department, a ne Američka ambasada u Sarajevu i ideja da američka ambasadorica u BiH bude proglašena personom non grata je nerazumna i potpuno pogrešna", mišljenja je Crnadak.



On smatra da su savjetnici Milorada Dodika morali da znaju i trebalo je da mu kažu da proglašavanje ambasadora nepoželjnim u BiH nije nadležnost ministra vanjskih poslova BiH, nego Predsjedništva BiH.