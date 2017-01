Ministar Mektić: Ratnohuškačka politika neće proći

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić pozvao je Tužilaštvo BiH da ispita one koji najavljuju rat u Bosni i Hercegovini, prije svih Dževada Galijaševića i Atifa Dudakovića, pri čemu im je poručio da ratnohuškačka politika neće proći u BiH.

"Pozivam Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da sasluša osobu, čije je ime poznato, a koja najavljuje rat na proljeće. Tužilaštvo neka dâ SIPA-i (Državna agencija za istrage i zaštitu, op.a.) naredbu da ga sasluša kako zna da će rat na proljeće, ko će koga napasti u tom ratu a kako će se taj rat dogoditi. Ako je to istina da mobilišemo snage na sprečavanju rata u Bosni i Hercegovini, a da on, ako su to neistine bude procesuiran", rekao je Mektić i osudio izjavu generala Atifa Dudakovića koji je pozvao mlade ljude da se spremaju za rat.

Atif Dudaković šalje poruku, navodi ministar Mektić, pogotovo mladim ljudima da kupuju uniforme i šatore, da nabave vreće za spavanje.

"O kakvom ratu on govori! Kakav rat, jadni generale?! Je li to poruka Atifa Dudakovića i Dževada Galijaševića mladim ljudima ovdje da bježe, je li to poruka investitorima da pobjegnu do proljeća", ističe Mektić.

Državni ministar sigurnosti rekao je na konferenciji za medije da nema govora o ratu u Bosni i Hercegovini, pozivajući sve one koji ga prizivaju da se urazume, a ostale da osude politiku koji priziva rat. Mektić tvrdi da je riječ o osobama koje rade u interesu određenih politika.