Odlazak generala Trifunovića: Nepriznati heroj

Bivši general JNA Vladimir Vlado Trifunović preminuo je u nedelju na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. General Trifunović biće sahranjen u Bosni i Hercegovini.

Podsetimo, general Trifunović je 22. septembra 1991. godine, kada se našao u opkoljen, predao Hrvatskoj kasarnu u Varaždinu sa velikom količinom naoružanja, koje je prethodno onesposobljeno, kako bi spasao 280 vojnika i oficira.

Kako se i moglo očekivati u doba Slobodana Miloševićeva koje je, kako kažu pojedini sagovornici RSE, tražilo mrtve a ne žive heroje, general Vlado Trifunović osuđen je za izdaju i podrivanje vojne moći zemlje.

Tek nakon ogromnog pritiska javnosti tadašnji predsednik Savezne Republike Jugoslavije Zoran Lilić je 1997. abolirao Trifunovića, da bi Vrhovni sud Srbije trinaest godina kasnije ukinuo presudu protiv njega i grupe njegovih oficira.

Protiv ovog čoveka vođen je proces i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Okružni sud u Varaždinu ga je 1993. godine pravosnžno osudio za ratni zločin na varaždinskom području na 15 godina zatvora, ali je Županijski sud u tom gradu na njegov zahtev 2013. odlučio da obnovi postupak.

Sam Trifunović je o sebi rekao: „Ja sam jedini general kojega je Hrvatska osudila za ratni zločin, a Jugoslavija zato što nisam počinio ratni zločin.“

U Srbiji je njegova golgota za navodnu izdaju trajala više od 18 godina, nakon kojih je 2010. Vrhovni sud Srbije protiv njega i grupe njegovih oficira ukinuo presud. Četiri godine kasnije, Vlado Trifunović je za Radio Slobodna Evropa izjavio:

„Obradovalo me je to što su me oslobodili jer su me sudili već nekih 15, 18 godina za zločin koji nisam počinio, niti bih ikada počinio zločin. Drago mi je što su me konačno oslobodili, probudilo je ovo malo optimizma, ali je u meni još uvijek gorčina zato što su me do sada progonile tri države i još me Hrvatska progoni praktično. U vreme kada sam učinio neko djelo, navodno zločin, te su države bile u međusobnom ratnom i političkom i svakom drugom sukobu, ali su složno navalili na mene. A ja nisam ništa kriv ni Srbiji, ni Hrvatskoj, ni Sloveniji", rekao je Trifunović za RSE.

Na nesvakidašnje hrabar čin generala Trifunovića osvrće se i Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo:

„General Vlado Trifunović je svojim činom zaštitio i one koje je trebalo da napadne i one koji je trebalo da napadaju, odnosno, svoje vojnike. U svojim kasnijim izjavama on je govorio da je štitio decu sirotinje jer su se svi sinovi bogatih i onih sa vezama već sklonili iz vojske i da su njemu ostali samo oni koji nisu imali nikoga da ih odatle pomeri. To svakako nije bio rat tih dečaka koji su se tu slučajno zatekli. On je to vrlo dobro znao i želeo je po svaku cenu, i po cenu kasnijeg procesa protiv sebe, da ih odvede njihovim roditeljima radije nego da ih odvede u smrt“, kaže Stjepanović.

On, međutim, ističe da hrabri general Vlado Trifunović ni u današnjoj Srbiji nije junak većine.

„On nije heroj ovog našeg društva. Heroji našeg društva u međuvremenu su postali generali koji su osuđeni za ratne zločine, dakle, za zločine koje su činili nad civilima. Mi ćemo se danas na kratko setiti Vlade Trifunovića, ali sumnjam da će država na bilo koji način reagovati i odati mu počast. Istovremeno je država više nego spremna da avionima Vlade prevozi ratne osuđenike, i da dozvoli osuđenim ratnim zločincima da govore na tribinama vladajućih stranaka i da sede u njihovim glavnim odborima. To je tužna slika društva u Srbiji – heroji su oni koji su počinili zločine a ne oni koji su spasavali ljudske živote“, ocenjuje Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.

General Vlado Trifunović 2014. godine bio je dobitnik nagrade „Duško Kondor“ za građansku hrabrost.

Biće sahranjen u Bosni i Hercegovini.