Tramp: EU postala instrument Nemačke, nastaviće da se raspada

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp ocenio je da Evropska unija postala instrument za Nemačku i da će posle Velike Britanije i druge zemlje napustiti Uniju.



U intervjuu za britanski list Tajms i nemački Bild, Tramp je rekao da je nemačka kancelarka Angela Merkel najmoćniji evropski lider, ali da je napravila "katastrofalnu grešku" prihvativši više od milion izbeglica.



"Ako pogledate EU, to je Nemačka, to je u suštini instrument za Nemačku", izjavio je Tramp, dovodeći u vezu pitanje migranata s britanskim referendumom o izlasku iz EU, preneo je Bi-Bi-Si.



Tramp je izrazio uverenje da Bregzita ne bi bilo da zemlje EU nisu bile primorane da prihvate toliki broj izbeglica sa svim problemima koje je to donelo i da je to bila poslednja kap koja je prelila čašu.



Prema njegovom mišljenju, Velika Britanija je postupila pametno kada je odlučila da izadje iz EU.



"Zemlje žele svoj identitet i Ujedinjeno Kraljevstvo je želelo svoj identitet", rekao je Tramp, ocenivši da će još zemalja krenuti tim putem.



"Ljudi ne žele da drugi dolaze i uništavaju njihovu zemlju. U ovoj zemlji imaćemo veoma jake granice od dana kada ja dodjem", rekao je Tramp.



Govoreći o spoljnopolitičkim ciljevima svog mandata, Tramp je rekao da će mu prioritet biti da napravi pravednije trgovinske sporazume za SAD i da smanji trgovinski deficit SAD s ostatkom sveta, posebno s Kinom.



Na pitanje o mogućem sporazumu s Rusijom, Tramp je rekao da bi trebalo da uključi "značajno smanjenje" nuklearnog oružja u zamenu za ukidanje američkih sankcija.



Za invaziju na Irak 2003. godine Tramp je rekao da je to možda najgora odluka doneta u istoriji SAD, a kada je u pitanju Sirija smatra da treba da budu formirane bezbedne zone.



Tramp je za NATO rekao da je zastareo i da ne plaćaju sve članice koliko bi trebalo, ali da je taj vojni savez za njega "veoma važan".