Srbija tražila pomoć Mađarske zbog leda na Dunavu

Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Veljko Kovačević izjavio je da su danas aktivirana dva ledolomca iz Mađarske kako bi, uz srpski ledolomac "Greben", pomogli da se razbiju tri ledena čepa formirana na Dunavu.

Najveći ledeni čep formiran je kod Dalja, dok je drugi formiran kod Belegiša, a treći uzvodno od Pupinovog mosta, objasnio je Kovačević, a prenelo je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kovačević je dodao da su se tim povodom, Srbija, Hrvatska i Mađarska usaglasile o hitnom aktiviranju ledolomaca iz Mađarske.

"Očekujem da će mađarski ledolomci najverovatnije u ponedeljak stići do Apatina, a nakon toga produžiće do Dalja kako bi razbili čepove", rekao je Kovačević kod Pupinovog mosta, navedeno je u saopštenju.

On je dodao da će, uz srpski ledolomac "Greben" i brod "Bor" situacija do utorka biti stabilizovana, te da neće više biti čepova, ali je to, objašnjava samo procena, budući da zavisi od toga kolike su naslage leda. Kovačević objašnjava da je srpski ledolomac "Greben" stigao u beogradski sektor i nalazi se na dva kilometara od Pupinovog mosta.

"Greben se probija, a to je jako teško, jer su naslage leda u nekim delovima velike, imaju i više od dva metara. Takođe, brod Bor je u blizini Obrenovca i on će da im se pridruži kada se razbije čep kod Pupinovog mosta", naveo je pomoćnik ministra.

Jedini čep koji bi mogao da izazove kriznu situaciju je onaj kod Belegiša, navodi on, jer led treba da se spusti kod Pupinovog mosta, ali budući da će Greben sređivati tu situaciju, ne očekuje krizu.Komentarišuću barže koje su udarile u stubove Pupinovog mosta, Kovačević je rekao da stubovi nisu ugroženi, kao i da će "Greben" prvo preuzeti te dve barže koje su privezane kod mosta, spustiće ih na bezbedno, a posle toga će nastaviti s probijanjem leda.