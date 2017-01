Papa primio Mahmuda Abasa u Vatikanu

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franja primio je danas palestinskog predsednika Mahmuda Abasa koji je potom u Vatikanu otvorio palestinsko diplomatsko predstavništvo.



Zgrada palestinskog predstavništva se nalazi preko puta Vatikana a u njoj se nalaze ambasade Perua i Burkine Faso pri Svetoj stolici.



Abas je u kratkoj izjavi novinarima ponovio da se Palestinci protive da američka ambasada iz Tela Aviva bude premeštena u Jerusalim.



"Ne možemo još ništa da kažemo jer se to nije dogodilo, ali ako se dogodi to neće pomoći mirovni proces", rekao je Abas.



Novoizabrani američki predsednik Donald Trap obećao je tokom izborne kampanje da će SAD priznati ujedinjeni Jerusalim kao glavni grad Izraela i sprovesti odluku Kongresa SAD da se ambasada tamo preseli iz Tel Aviva.



To bi izazvalo veliko nezadovoljstvo Palestinaca koji žele da istočni deo Jerusalima bude glavni grad njihove buduće države čije formiranje traže kao deo mirovnog sporazuma s Izraelom.



Abas je tokom 20 minuta razgovarao s papom koji ga je srdačno dočekao. To je treći susret Abasa i pape. Palestinski predsednik je papi kao poklon doneo kamen iz crkve Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu.