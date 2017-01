Ivanić: Postrojavanje počasne jedinice završena priča

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je on, u skladu sa zakonom i ranijom praksom, naredio da mu bude dodijeljena počasna jedinica Oružanih snaga BiH na obilježavanju 9. januara.



"Ja sam tražio počasnu jedinicu i odredio mjesto i način gdje će ona biti, u skladu s pravnim aktima i sve je urađeno u skladu s procedurama. To je za mene završena priča, budući da je RS usvojila novi zakon o 'Danu RS', kojim je, na svoj način, praktično provela odluku Ustavnog suda BiH", poručio je Ivanić.



Prema njegovim riječima, taj zakon je važeći i niko ga nije osporio, te da treba prestati euforija o tome u, kako je naveo, federalnim medijima.



Ivanić je u izjavi novinarima u Banjaluci rekao da ni dosad nije nikada trebalo da se traži odobrenje za upotrebu počasne jedinice, koja je išla i na neke druge aktivnosti druga dva člana Predsjedništva BiH, o čemu se nikada nije ni razgovaralo na sjednicama.



"Nikada nisam pitao za upotrebu drugog puka kada su išli na mezarje na Kovačima. Nije mi to smetalo i ne smeta. Smatram prirodnim da vojnici drugog puka OS BiH polože vijence Aliji Izetbegoviću, ali jednako tako očekujem da poštuju i moje pravo da ljudi iz RS budu tamo gdje oni i ja mislim da treba da budu", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



Ivanić je naveo i da ništa nije urađeno mimo lanca komande, već u skladu sa zahtjevom, pravnim aktima, kao i da o svemu je obaviješteno Ministarstvo odbrane BiH, Zajednička i Operativna komanda OS BiH.



9. januara u Banjaluci na održavanju proslave Dana RS, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, pripadnici Trećeg puka Oružanih snaga BiH postrojili su se pred predsjedavajućim Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH, prethodno, o tome nije postiglo konsenzus, a Ministarstvo odbrane BiH je nakon toga pokrenuo istragu.