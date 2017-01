Vučić: Ne štitimo zločince i tražimo da ni drugi to ne rade

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, povodom protesta Albanaca ispred konzulata Srbije u Njujorku zbog hapšenja Ramuša Haradinaja, da mu ne pada na pamet da štiti one koji su činili najteže zločine, i istako da ni drugi to ne treba da rade.

On je za Radio-televiziju Srbije napomenuo da su Albanci "veoma dobro povezani, i da prave neprilike i neprijatnosti zemljama domaćinima".

Vučić je rekao i da se tu postavlja i drugo pitanje, za sve te zemlje koje su izložene svim tim neprijatnostima: "A da li je neko ušao zaista u suštinu stvari? Pustite te priče da li je nešto protiv Albanaca ili protiv bilo koga. Jeste li rekli sebi: da li mi možda štitimo ratnog zločinca?".

"I to je moje pitanje za one koji pokušavaju da mi pošalju poruku ili me zivkaju telefonom, objašnjavajući mi da se Srbija nije ponela onako kako je trebalo da se ponese i da nije trebalo da Srbija traži izručenje Haradinaja", rekao je srpski premijer.

On je naglasio i da mu ne pada na pamet da štiti bilo kog zločinca.

"Želim i da ih pitam hoće li da nose ijednu glavu na svojoj savesti. Ja neću. Ne pada mi na pamet da bilo kojeg zločinca štitim, kao što nisam štitio ni one koji su imali naše ime i prezime, a činili su zločine", rekao je Vučić.

On je istovremeno naglasio i da mu isto tako ne pada na pamet da štiti i one koji imaju albansko ime i prezime.

"Ne pada mi na pamet da štitim ni one koji imaju albansko ime i prezime, ili bilo čije ime i prezime, a koji su činili najteže zločine, u ovom slučaju protiv našeg naroda, ali, rekao bih, i protiv bilo kog naroda", rekao je Vučić.