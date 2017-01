Tramp ponovio da će se jednostavno odvojiti od svojih poslova

Novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp je ponovio da će se "jednostavno" odvojiti od svojih obimnih međunarodnih poslovnih interesa.



Tramp je novinarima u u svom oblakoderu u Njujorku rekao da planira da to objasni na konferenciji za novinare u srijedu.



"Sve što mogu sada reći je da će to biti vrlo jednostavno, vrlo lako", tvrdi on.



Tramp je obećao da će se prije preuzimanja funkcije predsjednika SAD 20. januara, odvojiti od međunarodnog poslovanja nekretninama u vlasništvu porodice.



Ali, on i dalje posjeduje ili kontroliše 500 preduzeća koja čine "Organizaciju Tramp".



Novoizabrani predsjednik je rekao i da će u srijedu govoriti o planiranoj ulozi njegovog zeta Lava Džereda Kušnera u vladi.