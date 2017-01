Predsjednik Srbije: Republika Srpska je multietnička država

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je danas u Banjaluci da BiH ne može više nikada da utiče na to hoće li postojati Republika Srpska, koja treba, kako je rekao, da napreduje i raste.



Nikolić je ocijenio da Republika Srpska zaslužuje mnogo više nego što je dobila Dejtonskim mirovnim sporazum, ali da je taj sporazum temelj na kome je osnovana.



Predsjednik Srbije je poručio Srbima u Republici Srpskoj da ne strahuju da bi se "nešto moglo desiti sa Republikom Srpskom", jer na međunarodnom političkom planu danas nema većine da se RS uništi i vrati u nekakve okvire koji joj ne bi garantovali entitet i sve oblike državnosti, koje ima.



On je u izjavi za Radio-televiziju Republike Srpske ocijenio da se to neće pogaziti dok je Srba sa desne i lijeve strane rijeke Drine.



"Jedan smo narod i tako se i osećamo. To je neuništivo", poručio je Nikolić na svečanom prijemu u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, organizovanom povodom obilježavanja 9. januara Dana Republike.



Nikolić je ocijenio da je Republika Srpska danas multietnička država, što drugi dijelovi BiH nisu uspjeli da ostvare, kao i da je referendum o Danu Republike bio volja naroda u Republici Srpskoj.



On je rekao da je Dan Republike "veliki dan za sve nas, koji pokazuje naše jedinstvo i odlučnost".



Nikolić je istakao da nije bilo dileme da li će da dođe na proslavu povodom Dana Republike, iako je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović umislio da je predstavnik svih građana BiH i da bi trebao da bude taj koji odlučuje ko može i treba da dođe.



"Poštujem BiH i želim joj svako dobro i napredak. Mislim da je uspjeh BiH bez uspjeha Republike Srpske nezamisliv, kao što Republika Srpska ne može dobro da napreduje ako ne napreduje cijela BiH", rekao je Nikolić.



On je rekao da treba stvarati uslove da u oba entiteta ljudi budu zadovoljni i srećni, te da se pronađe ono što spaja ljude i vezuje, a ne ono što ih razdvaja.