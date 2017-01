Ministarstvo odbrane BiH nije izdalo naređenje za učešće vojske u Banjaluci

Ministarstvo odbrane BiH saopštilo je da nije izdalo naređenje za učešće pripadnika Oružanih snaga BiH u današnjim aktivnostima u Banjaluci.



U saopštenju se navodi da je Ministarstvo odbrane u skladu sa propisima i procedurama Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH pravovremeno 6. januara dostavilo smjernice o postupanju pripadnika Oružanih snaga BiH na aktivnostima u Banjaluci 8. i 9. januara.



Prethodno je Ministarstvo odbrane BiH, u vezi sa aktom NATO štaba u Sarajevu, od Predsjedništva BiH tražilo uputstva u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića za odavanje počasti za angažman Počasne jedinice Oružanih snaga BiH 9. januara.



"Kako se Predsjedništvo BiH nije izjasnilo o tom dopisu do 8. januara, to je Ministarstvo odbrane BiH istog dana u 12.00 sati izdalo privremeno naređenje Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH da se obustave sve radnje u vezi sa angažovanjem pripadnika Oružanih snaga BiH za 9. januar u Banjaluci", ističe se u saopštenju.



Iz Ministarstva odbrane BiH navode da je istog dana u 18.00 sati Ministarstvo izdalo Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH pisano uputstvo u kojem se isključuje bilo kakvo učešće pripadnika Oružanih snaga BiH u aktivnostima 9. januara, kako je to navedeno i u pismu NATO štaba u Sarajevu.



"Pod kojim okolnostima i kako je došlo do učešća i postrojavanja pripadnika Oružanih snaga BiH danas, Ministarstvo odbrane BiH će ustanoviti kroz lanac komandovanja i ostale funkcionalne nadležnosti i o tome izvijestiti Predsjedništvo BiH", dodaje se u saopštenju.



Treći pješadijski Republika Srpska puk u nedjelju I ponedjeljak postrojen je u Banjaluci, te je predao raport predsjedavajućem Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću.