OHR za RSE: Ustav BiH se u cjelosti mora poštovati

Kancelarija visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH podsjetila je vlasti u Republici Srpskoj, koje danas obilježavaju Dan RS-a, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, da se Ustav BiH, kao i odluke Ustavnog suda BiH, moraju poštovati.

"Ustavni sud Bosne i Hercegovine je razmatrao usklađenost 9. januara kao Dana Republike Srpske sa Ustavom BiH. Također je poništio rezultate referenduma o Danu Republike Srpske, s obrazloženjem da je proveden na osnovu odluka za koje je Sud ustanovio da nisu u skladu s Ustavom BiH te da su protivne nalogu koji je Sud naložio u svojoj privremenoj mjeri. Ustav Bosne i Hercegovine, uključujući i odluke Ustavnog suda BiH, mora se poštovati. Mirovni sporazum se mora poštovati u cijelosti, a ne kao 'a la carte'", izjavio je Mario Brkić, portparol OHR-a za Radio Slobodna Evropa.



Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko u nekoliko je navrata upozorio domaće političare da on još uvijek ima mehanizme putem kojih može osigurati sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.



On je u izvještaju koji je podnio Vijeću sigurnosti UN-a naveo da referendum o Danu RS-a prevazilazi uobičajenu političku retoriku i predizbornu kampanju, kao i samo pitanje praznika, te da je RS organizovanjem i održavanjem referenduma protivno odlukama Ustavnog suda ozbiljno doveo u pitanje same temelje mirovnog sporazuma.