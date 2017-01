Vučićev izaslanik: Uputio sam u Zagrebu poruku mira

Vladimir Božović, izaslanik premijera Aleksandra Vučića, izjavio je da je u Zagrebu na prijemu SNV uputio poruku mira, zajedništva i najboljih mogućih odnosa.

"Ja sam samo ponovio ono što je premijer Vučić više puta isticao da se nadamo da nikada više neće biti Jasenovca, Oluje, ubijanja i progona i hrvatski premijer je posle mene rekao da će ova vlada pokrenuti 2017. najširi mogući društveni dijalog o prošlosti i težiće ka najširem mogućem društvenom konsenzusu", rekao je Božović novinarima u Zagrebu.

On je precizirao da Srbija za svoju manjinu u Hrvatskoj očekuje ono što jamči Hrvatima i drugim manjinama u Srbiji.



"Ni pedalj više ni pedalj manje", rekao je Božović dodavši da ne vidi nikakav problem u tome.



On je rekao da je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću koji je takođe prisustvovao prijemu, lično preneo pozdrav srpskog premijera.



Božović je rekao da njegova namera nije bila loša i istakao da treba poslati poruku mira i zajedništva. "Srbija je šalje", naglasio je Božović.



On je podsetio da je predsednik SNV Milorad Pupovac rekao da je od 587 udžbenika na srpskom jeziku Hrvatska štampala 117.



"Sve udžbenike na hrvatskom jeziku Srbija je štampala u potpunosti", naveo je Božović.



On je izrazio zadovoljstvo što su svi govorinici na božićnom prijemu govorili u duhu pomirenja, ekonomskog napretka, zajedničke saradnje.



"Mi moramo, iako nismo članica EU zajedno sa Hrvatskom tražiti od evropskih fondova pomoć za prekograničnu saradnju", rekao je Božović.



Prethodno Božović je u obraćanju na prijemu u Zagrebu poručio Srbima u Hrvatskoj da će ih matična zemlja uvek braniti.



"Srbija želi najbolje moguće odnose s Hrvatskom i zato ima ulogu faktora stabilnosti u regiji, a to će činiti i u budućnosti", rekao je Božović.



Tragična i strašna prošlost ne može se promeniti ni zaboraviti, rekao je on napominjući da na osnovu istorijskih činjenica, humanosti, zajedničkih evropskih vrednosti "moramo i možemo da menjamo sadašnjost i budućnost".



"Narod s jasenovačkim cvetom na srcu i duši ne sme i neće ni pred kim pognuti glavu, već će uspravljena cela i pogleda, istinom, pravdom i ljubavlju gledati napred u bolju budućnost", rekao je on.



"Svim Srbima i svim institucijama u Hrvatskoj upućujemo poruku zajedništva, sloge i pojačane aktivnosti na ostvarivanju svoje misije i uloge, uz obećanje matične države Srbije da će ih u svim problemima i iskušenjima, kad god budu ugroženi, braniti svim raspoloživim sredstvima", zaključio je Božović.



Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova osudilo je kasnije u saopštenju Božovićevu izjavu navodeći da je on "koristio iste teze kao i Slobodan Milošević, posebno kad je govorio o navodnoj ugroženosti Srba u Hrvatskoj i nameri Srbije da ih „brani svim raspoloživim sredstvima".



U saopštenju se navodi da je "takav diskurs vredan svake osude", kao i da je to ministar spoljnih i evropskih poslova Davor Ivo Štir lično preneo Božoviću na prijemu u Novinarskom domu, preneo je Indeks.hr.



"Kao što je u svom obraćanju danas na prijemu SNV-a naglasio predsednik Vlade Andrej Plenković, Hrvatska je nakon pravednog odbrambenog rata u kojem je bila žrtva velikosrpske agresije ostvarila slobodu i nezavisnost te dalje želi graditi društvo na temelju najviših demokratskih vrednosti i na poštovanju ljudskih i manjinskih prava", saopštilo je hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova.