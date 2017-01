Rusko Ministarstvo spoljnih poslova za obnovu odnosa sa NATO

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova smatra da Rusija treba da obnovi odnose sa NATO-om, jer je Alijansa vojna realnost.



"NATO je realnost, to je vojni faktor. Ne možete se ograničiti samo etiketiranjem. Sa NATO-om treba graditi normalne odnose i obnoviti ono što je postojalo", izjavio je u intervjuu Interfaksu direktor Direkcije za evropsku saradnju Ministarstva spoljnih poslova Rusije Andrej Kelin.



Na pitanje da li Rusija i dalje gleda na Alijansu kao na anahronizam hladnog rata, on je odgovorio negativno.



"Kakav anahronizam? Mnogim zemljama je jednostavno koristan ulazak u NATO, koristan sa ekonomskog, političkog aspekta, jer ne moraju da grade samostalnu spoljnu politiku, dovoljno je da se priključe zajedničkoj", rekao je Kelin.



Po njegovim rečima, "postoji masa razloga zbog kojih države, posebno male, žele da budu u toj organizaciji".



"Nema neophodnosti da se gradi odbrana po celom obodu zemlje. Na primer, Belgija ne mora da ima svoju vojno-morsku flotu, avijaciju, pritivvazdušnu odbranu. Reč je o podeli posla, što je mnogo jeftinije. Jedna država, na primer, izdržava dve fregate i četiri lovca. A susedna ispunjava druge bojeve zadatke", rekao je Kelin.



Ruski diplomata je kazao da je "naravno, jeftinije biti u takvom vojnom savezu nego samostalno graditi odbranu".



"Zaista, ne možete da ubedite zemlje-članice da napuste taj savez, da on predstavlja anahronizam, jer tu odlučuju čisto racionalni rezoni", dodao je Kelin.