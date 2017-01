Hollande u Iraku: Bitka za Mosul bi mogla da se završi do ljeta

Francuski predsjednik Francoise Hollande izjavio je u Iraku da bi bitka za oslobađanje Mosula od militanata "Islamske države"(IDIL) mogla da se završi do ljeta.



"Potvrđeno nam je da bismo mogli da postignemo taj cilj do proljeća, koliko je to moguće, ali svakako do ljeta", rekao je Hollande koji je od jutros u iznenadnoj posjeti francuskim vojnicima u Iraku.



U Iraku je 500 francuskih vojnika koji pružaju podršku kurdskim borcima, ali ne učestvuju direktno u borbama.



Hollande je u ponedjeljak posjetio utvrđenje kurdskih boraca na 15 kilometara od položaja IDIL-a kod Mosula.



Pored iračke vojske i snaga SAD koje daju podršku iz vazduha, u ofanzivi na Mosul započetoj 17. oktobra učestvuje velika koalicija lokalnih snaga - kurdski i sunitski plemenski borci i šiitske naoružane grupe, svi pod konadom vlade u bagadau i premijera Hajdara Al Abadija.

Takozvana "Islamska država" (IDIL) preuzela je odgovornost za samoubilački napad u bagdadskom jutros u šiitkom kvartu Sadr Siti u kojem je poginulo 35 ljudi, a ranjeno više od 60.

Napad se dogodio u trenutku kada je Bagdadu u posjeti francuski predsjednik koji je o borbi protiv terorizma razgovarao sa premijerom Abadijem

"Sa našom saradnjom u svim sektorima možemo uštedjeti na vremenu u borbi protiv terorizma.To je moguće, rekao je premijer Abadi.

"Mi imamo zajedničkog neprijatelja to je terorizam, IDIL i fundamentalizam. Mi moramo hvatati te neprijatelje na svim mjestima na kojima postoje, u Iraku i Siriji. Ali takođe moramo da shvatimo veze koje postoje između tih terorističkih grupa i određenog broja pojedinaca koji su izmanipulisani i koji izvode napade i u drugim državama" poručio je francuski predsjednik Hollande čija je zemlja jedna od meta terorističkih napada na evropskom tlu.