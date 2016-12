Kraj mandata Ban Ki Muna

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Ban Ki Mun, kome danas ističe mandat, zahvalio je kolegama na njihovom trudu i posvećenosti tokom predsedavanja UN poslednjih 10 godina.



Ban Ki Mun se našalio dok je napuštao sedište UN, poslednji put kao generalni sekretar, da se oseća kao "Pepeljuga jer će se u ponoć sve promeniti".



On će svoju poslednju svečanu dužnost pre kraja mandata na čelu svetske organizacije izvršiti na dočeku Nove godine u Njujorku.



"Milioni ljudi gledaće kako gubim posao", rekao je sa širokim osmehom Ban Ki Mun, koji će ;u minut do ponoć pokrenuti spuštanje čuvene Voterford kristalne kugle čime počinje odbrojavanje do početka 2017. godine.



Ban Ki Mun završava mandat u jeku sukoba u Siriji, Jemenu, Južnom Sudanu i Libiji, a njega će na čelu UN 1. januara zameniti Antonio Gutereš.



Ban se vraća u Južnu Koreju u znaku, zasad spekulacija, da bi mogao da se kandiduje za predsednika te zemlje.