Keri: Ugroženo rešenje sa dve države za izrelsko-palestinski sukob

Državni sekretar SAD Džon Keri upozorio je danas da Izrael "ne može biti jevrejski, ni demokratski" ako odbaci rešenje o dve države decenijskog sukoba sa palestinskim narodom.



Keri je rekao da u tom slučaju Izrael nikada neće imati mir s arapskim svetom.

On upozorava da sadašnje stanje na terenu ugrožava ovu opciju.

Keri je danas u govoru u Stejt departmentu predstavio viziju administracije predsednika SAD Baraka Obame o izraelsko-palestinskom sukobu.



"Rešenje o dve države je jedini način da se postigne pravedan i trajan mir" rekao je Keri, dodavši: "To je jedan način da se osigura budućnost Izraela kao jevrejske i demokratske zemlje… to je jedini način da se osigura buduća sloboda i dostojanstvo za palestinski narod i važan način za promovisanje interesa SAD na Bliskom istoku".



U svom govoru on je odgovorio na oštre kritike Izraela na račun SAD zbog uzdržavanja od nedavnog glasanja o rezoluciji Saveta bezbednosti UN kojom se kritikuju jevrejska naselja na okupiranoj palestinskoj zemlji.



Izraelski lideri su želeli da SAD ulože veto, kako su to ranije činile kada je u svetskoj organizaciji kritikovan Izrael.



Keri je ponovio poziciju svoje zemlje da je rešenje o dve države za Izraelce i Palestinca najbolje rešenje jer daje Palestincima domovinu i najbolji je put za mir.



On je rekao da su SAD i dalje najbliži saveznik Izraela i pored razlika u politici.



"Prijatelji moraju reći jedan drugom tešku istinu", kazao je prvi diplomata SAD, dodavši da je glasanje u UN imalo za cilj da zaštiti rešenje o dve države, odnosno cilj stvaranja nezavisne Palestine koja će živeti u miru i bezbednosti kraj Izraela.



Izraelski premijer Benjamin Netanjahu strahuje da će Kerijev govor poslužiti kao osnova za medjunarodnu inicijativu u odnosu na izraelsko palestinski sukob. On se zalaže samo za direktne prevore izmedju dva naroda.



Keri je u svom govoru zdušno branio odluku Obamine administrcaije da dopusti da SB UN proglasi jevrejska naselja nelegalanim.



On je doveo u pitanje Netanjahuovu posvećenost stvaranju palestinske države, imajući u vidu da su neki izraelski ministri nakon pobede Donlda Trampa na predsedničkim izborima u SAD rekli da ta formula više ne važi.



Takodje je rekao da je Netanjahu na čelu najdesnije vlade u istoriji Izraela.



"Sjedinjene Američke Države su zapravo glasale u skladu sa našim vrednostima, kao što su radile i ranije administracije", rekao je Keri u svom oproštajnom govoru, objasnivši da je taj potez imao za cilj očuvanje rešenja o dve države.



Kako bi naglasio da su SAD i dalje posvećene bezbednosti Izraela podsetio je na 38 milijardi dolara vojne pomoći toj zemlji u peridu od deset godina koja je nedavno dogovorena.



"Ni jedna američka administracija nije uradila više za bezbednost Izraela od Obamine", zaključio je Keri.

Rezolucijom UN se zahteva od Izraela da obustavi izgradnju naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, nakon što su Sjedinjene Američke Države po prvi put posle nekoliko decenija bile uzdržane.

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp poručio je uoči Kerijevog govora da se ne može dopustiti da se Izrael "tretira s takvim prezirom i nepoštovanjem".

"Imali su velikog prijatelja u SAD, ali... ne više. Početak kraja bio je užasan sporazum s Iranom i sada ovo (UN)! Budi jak Izraelu, 20. januar se brzo približava", napisao je Tramp na svom Tviter nalogu.