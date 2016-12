SAD: Kina ima pravo na pomorske vežbe u međunarodnim vodama

Sjedinjene Američke Države (SAD) saopštile su da Kina ima pravo da plovi međunarodnim vodama, dva dana pošto je kineski nosač aviona prošao pored Tajvana i uplovio u sporne delove Južnog kineskog mora.



Portparol Stejt departmenta Mark Toner izjavio je kasno sinoć da SAD priznaju zakonito korišćenje mora i da ista prava važe za SAD, Kinu i druge zemlje.



"Kao što je često slučaj s našim mornaričkim brodovima koji plove u istim vodama, to je sloboda navigacije", rekao je Toner.



Tajvansko Ministarstvo odbrane saopštilo je u ponedeljak da su kineski nosač i još pet ratnih brodova prošli 90 nautičkih milja južno od tog ostrva koje Peking smatra svojom teritorijom.



Kina je saopštila da je to deo rutinske pomorske vežbe.



Peking je ranije optuživao SAD za provokaciju jer su njihovi ratni brodovi prošli kroz Južno kinesko more.



Kineska mornarica je ranije ovog meseca zaplenila američku istraživačku podmornicu na daljinsko upravljanje u međunarodnim vodama kod Filipina, ali ju je vratila posle pet dana posle diplomatskog protesta Vašingtona.