Mustafa: Marić smenjen zbog ponašanja u suprotnosti sa funkcijom u Vladi Kosova

Premijer Kosova Isa Mustafa je izjavio u ponedeljak da je smenjeni ministar administracije i lokalne samouprave Ljubomir Marić dok je bio u Vladi Kosova davao izjave suprotne činjenici da je deo vlade, a da bi za takvo ponašanje neko od ministara Albanac odavno bio smenjen.

"Javno kažem da bi zbog takvog ponašanja ministar Albanac bio odavno smenjen. Međutim, mi smo u situaciji, mi imamo volju da damo prostora integraciji srpske zajednice, imajući takođe u vidu i okolnosti u kojima se nalazimo, pokušao sam da s njim razgovaram nekoliko puta i da mu skrenem pažnju da treba da poštuje kosovske zakone i Ustav", rekao je Mustafa za prištinsku agenciju ekonomiaonline.



Kako je naveo, Marić je sve vreme dok je bio u Vladi Kosova, davao izjave koje su u suprotnosti s njegovim položajem u vladi.



"Rekli smo mu da sve što ima da kaže to učini na sednici vlade, kao njen član, ali da ne može da radi na Kosovu i da ide u Beograd i daje izjave koje su u suprotnosti s državnim i pravnim subjektivitetom Kosova", rekao je Mustafa.



On je ocenio da je dobro što je i Srpska lista ocenila da Marić nije dobro radio posao ministra.



"Oni su zainteresovani da njihovi ministri rade tako da od toga ima koristi srpska zajednica. Urađen je dobar posao s novom ministarkom Mirjanom Jevtić", kazao je premijer Kosova.



Mustafa je kao neprihvatljive ocenio izjave koje dolaze iz Beograda, a u kojima se navodi da srpski ministri u Vladi Kosova treba da odgovaraju Beogradu i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću.



On je dodao da su Srbi na Kosovu ministri Vlade Kosova, a ne Beograda.



"Oni na taj način žele destabilizaciju i da ljude drže kao taoce. To nećemo dozvoliti", rekao je premijer Mustafa.