Vučić pozvao Srbe na Kosovu na jedinstvo

Da li će Srbi čekati još do 15. februara (Sretenje) a onda sami formirati Zajednicu srpskih opština, kako je u ponedjeljak najavio Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, premijer Srbije Aleksandar Vučić nije precizno odgovorio nakon susreta sa kosovskim Srbima, rekavši da je to jedna od ideja, prenosi Tanjug.

Premijer Vučić je rekao da je predstavnike Srba sa Kosova, na sastanku u Beogradu, pozvao na jedinstvo i poštovanje odluka koje su zajednički donijete.



Nakon otvaranja fiskulturne sale u jednoj osnovnoj školi u Obrenovcu, Vučić je rekao da je Srbima sa Kosova na jutrošnjem sastanku preneo da su bilo kakve podele loše i da je do sada bio ponosan na to što su se uvek mudro ponašali i vodili računa i o interesima Srba u pokrajini i o interesima države.



"To je sve, očekujem njihov odogovor", rekao je Vučić i dodao da planira da Božić sačeka sa srpskim narodom na Kosovu.



Vučić je jutros razgovarao sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova kako bi se rešio sukob unutar Srpske liste kao i to što je deo poslanika, iz Pokreta socijalista (PS), odstupio od politike koju podržava zvanični Beograd.



Sukob u Srpskoj listi, između poslanika SNS i PS, dogodio se i zbog smene kosovskog ministra za lokalnu samoupravu Ljubomira Marića iz SNS, i postavljanja Mirjane Jevtić iz Vulinove stranke na njegovo mesto.



Komentarišući tok Briselskog dijaloga, Vučić je podsetio da ni posle tri godine od dogovora nije formirana Zajednica srpskih opština na Kosovu a da su se vlasti u Prištini, umesto da se bave ispunjavanjem preuzetih obaveza, "bavile pokušajima kupovine Srba".



On je ponovio da će Vlada Srbije nastaviti da u tom procesu, ne preteći nikome, štiti prava naroda i interese države.