Saša Janković: Kandidovaću se za predsednika Srbije

Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je danas da će se kandidovati za predsednika Srbije kada budu raspisani izbori, ali "nikako pre toga".



"Biću kandidat građana. Predsednik izražava državno, odnosno nacionalno, a ne stranačko jedinstvo, a stranke svoje mesto mogu, treba i dobrodošle su da pronađu u opštem interesu, a ne obrnuto", rekao je Janković za subotički portal "Magločistač".



Janković je kazao da će biti kandidat za predsednika, ali da je za Srbiju još nužnije da ima i Zaštitnika građana.



"Kao i do sada, radiću svoj posao strogo prema Ustavu i zakonu, bez uzmicanja pred bilo kim. U Srbiji treba da postoji red, a ne neizvesnost i strah", kazao je on.



Janković je ocenio da ljudi danas "ne odlaze iz Srbije zato što ona nije članica EU, već Srbija nije članica EU upravo iz razloga zbog kojih oni odlaze".



"Za građane ne postoji ništa gore nego da Srbija ovakva kakva jeste - razorenih institucija, bez vladavine prava i socijalne pravde, ugušenih medija, netransparentna i korumpirana, uđe u EU. Takva bi bila lak zalogaj svakom ko bi da nas iskoristi ekonomski i na svaki drugi način, građani od toga ne bi imali ništa, a ni one zemlje koje bi da nam pomognu", rekao je Janković.



Po njegovom mišljenju, u Srbiji treba da se izgrade evropske vrednosti, da zakon važi za sve i da bude "jači od bilo čije političke volje", a da se firme otvaraju zbog dobrih uslova poslovanja, a ne tajnih ugovora sa državom.



"Tada će iz Mađarske i Hrvatske ljudi dolaziti ovde da žive. Treba da izgradimo Evropu u Srbiji, u Subotici, Leskovcu, Loznici… u svakom gradu i selu, ne samo u Beogradu", rekao je Janković.



On je kazao da ukoliko pojedinci misle da su "stavovi koje iznosi opozicioni", oni zapravo imaju "Ustav Srbije kao najvećeg političkog protivnika".



"Naša snaga nikada nije proizilazila spolja, već iznutra. I u regionu stabilnost ne može da se zasniva na ličnim odnosima lidera, niti smešnoj trci u naoružanju, već na ljudskim vrednostima koje delimo, na pravnim državama, poštovanju ljudskih prava, zdravim ekonomijama, zadovoljnim ljudima. To su srpske i evropske vrednosti kojima treba da težimo", kazao je Janković.



On je ukazao i da je "gušenje medija po Srbiji" jedan od nacionalnih problema na koji on ukazuje.



"Van nacionalne novinarske scene i Beograda postoje hiljade sjajnih novinara i medija koji nestaju, a to niko ne primećuje. Bez takvih medija, građani ostaju bez prava na informisanost i prepušteni su propagandi", rekao je Janković i pozdravio rad i osnivanje manjih lokalnih medija civilnog društva, poput "Magločistača".