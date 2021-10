Kako lideri Zapadnog Balkana ’čitaju’ EU Deklaraciju sa Brda kod Kranja?

Ali, datumi i rokovi su ono što je izostalo u deklaraciji koja sadrži 29 tačaka. Nije naveden rok do kojeg bi države zapadnobalkanske šestorke trebalo da uđu u Evropsku uniju.

"Da li će ovaj signal naići na takvo tumačenje i prijem – to je već drugo pitanje. Drugo je pitanje i koliko je ova posvećenost proširenju ozbiljna u delu Evropske unije", istakao je on.

"Lično sam vrlo skeptičan po pitanju proširenja i ozbiljnosti evropskih obećanja da ćete nam se pridružiti ukoliko ispunite kriterijume. Mislim da to nije iskreno obećanje, ali razumem zašto je slovenački predlog bio ‘non-starter’ (nije imao šanse da bude usvojen)", rekao je on.

Predlog Slovenije da Zapadni Balkan uđe u EU do 2030. je pomalo misterija, ocenjuje Tobi Vogel, analitičar međunarodnog nevladinog Saveta za politiku demokratizacije, za RSE.

"U Albaniji se na određenom nivou pojavljuje problem ’zarobljene države’, što zabrinjava. S moje tačke gledišta, to nije razlog da se ne počnu pregovori, jer se sa novom metodologijom pojavljuje mnogo načina kako da se uloži veto i države članice mogu da blokiraju ili barem uspore pregovore. Nema dobrog razloga da se ne počnu pregovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom, ali smo došli do tačke da imamo malo zagovarača te ideje unutar Evropske unije. Rama je bio jedan od najotvorenijih kritičara Evropske unije proteklih meseci i mislim da je (njegovo) strpljenje tanko", smatra Vogel.

Bosna i Hercegovina

"Čak se razmatrala mogućnost da se pojam proširenja na Zapadni Balkan isključi iz ove deklaracije. Mislim da mi generalno na Zapadnom Balkanu, nakon svega što smo imali priliku da vidimo u i oko EU, možemo imati jednu vrstu blagog optimizma. Slovenija je insistirala na tome što bi nama pogodovalo, da se odredi vremenski rok za integraciju Zapadnog Balkana u EU i da bi trebalo da bude 10 godina, međutim to nije usvojeno od drugih partnera."

Željko Komšić, predsedavajući Predsedništva BiH

Političku situaciju u BiH, Tobi Vogel naziva "ćorsokakom".

"Niko ne vidi lak izlaz iz ćorsokaka u kojem je BiH. Nije to samo pitanje odnosa vlasti entiteta Republika Srpska prema državi i barem retoričkim istupima o otcepljenju iz zajedničke države. To je i pitanje vrlo komplikovanih pregovora koji se trenutno vode oko izbornih reformi u BiH. Ovi pregovori idu u pogrešnom pravcu i ne vidim lako rešenje, predlog koji je trenutno na stolu neće ojačati BiH kao državu već će samo produbiti etničke podele u političkoj sferi. Bio bih iznenađen kada bi se rešenje našlo pre izbora naredne godine. Ali, problemi idu još dublje, problemi disfunkcionalnosti države, namerne opstrukcije zajedničkih institucija BiH, to je vrlo ozbiljno", navodi Vogel.

Takođe, podseća da je BiH pre dve godine primila od Evropske unije 14 prioritetnih tačaka koje treba da budu ispunjene.

"Od tih 14 mislim da je jedna i po na putu da bude rešena. To nije baš impresivan rezultat. Ne vidim ni lak izlaz iz trenutne paralize institucija, pogotovo ne sa sadašnjim pristupom Evropske unije i Sjedinjenih Država", zaključuje sagovornik RSE.