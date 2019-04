Green: Ja veoma cijenim odgovor premijerke Novog Zelanda na mnogo načina, kao i drugih tamo, ali na ovo pitanje, ja spadam u one koji smatraju da se zapravo trebamo sjećati njegovog imena, djelimično i zbog toga što treba da damo ime ili imena počinocima nasilja u ime bijele supremacije, koji, da ih citiram, „brane Evropu od muslimanske invazije“, da bismo demonstrirali da su to stvarni ljudi koji stoje iza toga.

"Mislim da prema gotovo svakom parametru islamofobija postaje sve snažnija u proteklih nekoliko godina, iako je, naravno sve počelo da bude gore u sedmicama i mjesecima nakon napada na SAD 11. septembra 2001., naročito kada je riječ o porastu zločina iz mržnje. Bez sumnje od tada se sve postepeno pogoršavalo, naročito nakon 2010. Ovdje u SAD-u konkretno oko kontroverze koju je izazvao prijedlog o Islamskom centru u Njujorku (u blizini Ground Zero). To izgleda da je bila prekretnica u SAD-u kada je riječ o produbljivanju islamofobije. I onda ponovo sa ciklusom predsjedničkih izbora 2015., 2016. i slučaja SAD sa predsjednikom Trumpom i drugima u njegovoj stranci koji su shvatili da je islamofobija zaista moćno oruđe za dobijanje i mobilisanje glasača i glasačkog tijela.

O tome sam razgovarala i sad dr. Toddom Greenom profesorom religije na Luther koledžu koji je pojašnjavao argumente da terorističke grupe koriste religiju ili religije za njihove lične nasilne ciljeve.

"Na jednostavniji način to bih ovako rekao: Abu Bakr al-Bagdadi vođa IDIL-a (Islamske države) i samoproglašeni kalif, čita Kuran, ali ga isto tako čitaju i Malala Jusufzai i Tavakel Karaman obje su muslimanske, dobitnice Nobelove nagrade za mir. One takođe čitaju Kuran i muslimanke su, obje gledaju muslimanske tekstove i tradiciju i ipak su vodile veoma različite živote. One vide svijet potpuno drugačije, i pitanje za mene,mkao nekoga ko izučava religije, je kako to objašnjavamo. I na kraju, ne možeš objasniti IDIL ili Al Kaidu ništa više nego što možeš objasniti Malalu Jusufzai bez razumijavanja socijalnih, političkih, kulturnih i istorijskih okolnosti, koji su oblikovali njihove živote, i načine kako su religiozne tradicije islama oblikovale i uticale na to kako treba da djeluju u svijetu.

To su nijanse razgovora koje bi trebalo da imamo kada je riječ o terorizmu, a što je politički postalo gotovo nemoguće zbog pojednostavljivanja stvari, porukom da je islam uzrok terorizma, što se politički isplati mnogim ljudima u zapadnim nacijama i za one koji pokušavaju da iskazuju moć ili održavaju moć, naročito globalnu, u slučaju SAD."