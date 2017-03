Vučić kod Putina

Samo nekoliko dana uoči predsedničkih izbora premijer Srbije i predsednički kandidat Aleksandar Vučić obreo se u Moskvi gde se sreće sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Pre toga bio je na još jednoj za njega važnoj međunarodnoj adresi, u Berlinu kod nemačke kancelarke Angele Merkel.



Procenjuje se da Vučić hoće biračima da pokaže da ima podršku i Evropske unije i Moskve.

Dva dana ću biti van predizborne kampanje zbog puta u Moskvu, rekao je pred polazak premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je i kandidat vladajuće koalicije na predsedničkim izborima u Srbiji 2. aprila. U Moskvi će razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kako je najavio, u "četiri oka" o ekonomskoj, vojno-tehničkoj saradnji, saradnji u namenskoj industriji i u oblasti turizma.

Po dolasku u Moskvu Vučić je rekao da će u fokusu biti ekonomski odnosi. Srbija namerava da sa Ruskom Federacijom dalje pospeši ekonomske odnose i podigne nivo trgovinske razmene, izjavio je Vučić.



“Želimo da više prerađevina izvozimo u Rusiju, to jest sve što može da nastane u prerađivačkoj proizvodnji mesa, voća i povrća, a postoji i težnja za zajedničkom proizvodnjom nekih stvari”, naveo je Vučić kako je objavljeno na sajtu Vlade Srbije.

Vučić je takođe rekao da će preuzimanje "Agrokora" od strane ruske "Sberbanke" biti jedna od tema. Najavio je da će predložiti da se na leto u Srbiji održi samit sa liderima zemalja Evroazijske unije, kako bi se postigao konačan dogovor oko izvoza "Fijata", ali i drugih proizvoda.

Srbija želi da privuče više ruskih investitora, kaže premijer Srbije, koji ne bi bili vezani samo za energetiku.

Kako je rekao, postoji nekoliko ideja o fabrikama mašina i automobila, koje bi pravile svoje pogone u Srbiji, a onda bi sa 51 odsto srpskih komponenti mogli da izvoze na evropsko tržište.



Upitan o tome kada će šest "migova 29" i 30 borbenih vozila i 30 tenkova doći u Srbiju, Vučić je rekao za RTS da to zavisi od toga da li će ruski predsednik Vladimir Putin potpisati ukaz o vojno-tehničkoj saradnji, koji je, kako je ocenio, za Srbiju povoljnija varijanta nego ukaz o poklonu. Naveo je da je dolazak migova u Srbiju pitanje nekoliko dana ili nekoliko meseci.

“To je važno ne zato što mislimo da sa bilo kim ratujemo, da bilo koga napadamo, već zato što moramo da zaštitimo svoje nebo", rekao je Vučić.

"Takođe, ono što smo radili sa ruskim stručnjacima je da dobijemo trupne 'buk M3', ako uspemo. To su i protiv-oklopna, i protiv-avionska i protiv-helikopterska oruđa, čak i antibalistički reaguju", rekao je Vučiću u intervjuu za Dnevnik RTS-a. Takođe je najavio da će se razgovori voditi i o sistemu S-300, za koji je rekao da je takođe defanzivno oruđe.

Premijer Srbije je u Moskvi podvukao da Srbija ne želi da pripada nijednom vojnom bloku.

Sa Vučićem su u Moskvu otputovali ministar odbrane Zoran Đorđević i ministar rada Aleksandar Vulin.

Povodom toga što do susreta Vučića i Putina dolazi neposredno pred predsedničke izbore u Srbiji ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je za Tanjug da nije reč o sastanku koji je iznenada dogovoren, niti da je to "susret za televiziju".

"Njihovih susreta u posednjih nekoliko godina je bilo više, ne jedan ili dva. Obično kandidati, pred izbore, žele da pokažu da imaju podršku, razumevanje, kontakte sa drugim zemljama. To je uobičajena praksa", rekao je Čepurin podsećajući da se srpski premijer nedavno sastao i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Takođe je objasnio da ako sa druge strane postoji raspoloženje za takav susret - onda je to plus za kandidata, to govori o "njegovom kvalitetu, iskustvu, 'težini'...".

"Gest predizborne kampanje"

Vučićeva poseta Moskvi i susret sa Putinom je za spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića nesumnjivo još jednan direktan gest predizborne kampanje.

„Vučić hoće da pokaže svojim biračima da je on taj koji uzima podršku Zapada i Evropske unije što je ostvario posetom Angeli Merkel, a sada hoće onaj drugi deo biračkog tela, koji je proruski nastrojen, da umiri da ti glasovi ne odu antievropskoj opoziciji“, ocenjuje Jakšić za RSE.



Glavni spoljnopolitički cilj Vlade Srbije je priključenje Evropskoj uniji, ali vlada u Beogradu insistira i na prijateljskim odnosima sa Rusijom. Tako nije sledila politiku Brisela u uvođenju ekonomskih sankcija Moskvi.

Vučić je pred put u Moskvu, na predizbornom mitingu u Beogradu, govoreći o predstojećem susretu sa Putinom naglasio da je Srbija na evropskom putu, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji. On je u beogradskoj Areni rekao da je Srbija sačuvala svoj obraz i pokazala prijateljstvo i kada je teško.

Podsetimo, i da je tokom susreta, početkom meseca u Beogradu, sa visokom predstavnicom EU Federikom Mogerini izjavio da njegovi susreti sa Putinom nisu pitanje za EU.

Naš sagovornik Boško Jakšić procenjuje da tokom Vučićeve posete Moskvi ipak neće biti nekih ekonomskih ugovora koji su Srbiji važni.

„Za razliku od recimo, saradnje sa Kinom, koja uvek ima tu finansijsko-privrednu dimenziju. Ovo je jedna propagandna poseta koja će nesumnjivo biti od pomoći Vučiću tokom izbora“, ocenjuje Jakšić.

Vučić je u poseti Moskvi u finišu predizborne kampanje. Dodajmo i to da se, dok se Vučić nije kandidovao, verovalo da bi zvanična Moskva na mestu predsednika Srbije volela da vidi Tomislava Nikolića u još jednom mandatu.

Vučić je u Moskvi boravio i uoči formiranja aktuelne vlade, prošle godine u maju. Tada je Putin izrazio nadu da će, kakav god da bude budući sastav Vlade Srbije, mesta zauzeti ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju bilateralnih odnosa, između Rusije i Srbije.



Recimo i to da beogradski mediji prenose da je premijer Srbije govoreći o aktuelnim protestima u Rusiji protiv korupcije, rekao da su na tim protestima "korišćene iste priče kao i u Srbiji, da su te priče korišćene protiv Dimitrija Medvedeva, sa ciljem napada na Putina, kao što su u Beogradu na isti način koristili priču o Siniši Malom sa ciljem napada na one koje su pre dan ili dva konačno obelodanili".