Sto dana Trampa: Mislio sam da će biti lakše

Nedostaje mu da sedne za volan, oseća se kao u čauri i iznenađen je koliko je težak novi posao, rekao je američki predsednik Donald Tramp (Trump) za Rojters (Reuters) povodom prvih 100 dana svog mandata, koji se navršava u subotu.

"Volim da vozim, ali više ne mogu", kazao je Tramp, jer ga svaki put kada ide negde iz Bele kuće voze u limuzini ili džipu.

"Voleo sam svoj prošli život, toliko stvari mi se dešavalo. Više radim nego u prethodnom životu. Mislio sam da će biti lakše", dodao je.

Donald Tramp u intervjuu za Rojters kaže da je navikao na nedostatak privatnosti u svom "starom životu", ali je iznenađen koliko malo je ima tek sada, naglasivši da se i dalje navikava na 24-časovnu zaštitu koju mu pruža Tajna služba.

"Zaista se nalazite u jednoj maloj čauri. Pošto imate tako jaku zaštitu, ne možete nigde da idete", rekao je Tramp.

Međutim, zadržao je neke navike iz svog prethodnog života kao biznismena i selebritija.

Često poziva stare prijatelje i kolege iz biznisa za savet i podršku. Njegovi saradnici u Beloj kući kažu da su se navikli na to.

Iako je prošlo više od pet meseci od pobede na Hilari Klinton (Hillary Clinton), izbori su mu i dalje na umu. Usred razgovora o kineskom predsedniku Si Đinpingu (Xi Jinping), napravio je pauzu i pružio novinarima Rojtersa kopije poslednjih rezultata izbora po državama.

Tramp neće učestvovati u subotu na večeri koju organizuje udruženje dopisnika iz Bele kuće jer, kako ističe, mediji nisu korektni prema njemu.

"Doći ću sledeće godine, apsolutno", kazao je Tramp na pitanje jednog Rojtersovih novinara Džefa Masona (Jeff), koji je predsedavajući Udruženja dopisnika iz Bele kuće.

Tramp: Moguć veliki sukob sa Severnom Korejom

Govoreći o ključnim problemima i izazovima, Tramp je kazao postoji rizik od sukoba sa Severnom Korejom iako želi da se problem reši diplomatskim putem.

"Da, postoji šansa da uđemo u veliki sukob sa Severnom Korejom, apsolutno", ocenio je.

Na pitanje da li je to najveća globalna briga u ovom trenutku, odgovorio je: "Da, rekao bih da je tako".

Tramp je istakao da je Kim Džong Un (Kim Jong-un) postao premlad severnokorejski lider.

"Imao je 27 godina kad mu je umro otac, a on je preuzeo vlast, tako da mu u tim godinama sigurno nije bilo lako. Znate, imao je mnogo generala i mnogo ljudi koji bi voleli da rade ono što on radi. Govorio sam i ranije, a kažem to i sad, nije da mu pripisujem zasluge, ali priznajem da mu je bilo teško. Ne znam da li je racionalan ili nije, ali se nadam da ipak jeste", istakao je Tramp.

On je istovremeno rekao da Južna Koreja treba da plati za razmeštanje veoma sofisticiranog odbrambenog protivazdušnog sistema (THAAD), koji vredi nekoliko milijardi dolara, za njenu zaštitu od eventualnog severnokorejskog napada.

Takođe, najavio je "ponovne pregovore ili ukidanje" trgovinskog sporazuma između Seula i Vašingtona. Tramp smatra da je ovaj ugovor odličan po Južnu Koreju ali "užasan" po SAD. Nakon njegovog komentara, deonice Hjundaja (Hyundai) su pale za 2,4 odsto.

Tramp je pohvalio napore kineskog predsednika Si Đinpinga da se obuzdaju agresivni potezi Severne Koreje. Dok je pio Koka kolu (Coca Cola) tokom intervjua, američki predsednik je demantovao tajvansku predsednicu Caj Ing-ven (Tsai Ing-wen) da će ponovo telefonom razgovarati sa njom kao u decembru što je razljutilo zvanični Peking.

"Moj problem je što šam uspostavio veoma dobre lične odnose sa predsednikom Sijom. On je moj prijatelj. Smatram da čini sjajne stvari kao lider. Zaista osećam da čini sve što je u njegovoj moći da nam pomogne u ovoj teškoj situaciji i ne bih uradio ništa što bi to narušilo i što bi mu stvorilo probleme. Svakako bih prvo razgovarao sa njim", reči su prvog čoveka SAD.

Tramp je komentarisao i islamistički terorizam, rekavši kako se tim ljudima ne sme dozvoliti da dođu u SAD, dok je na pitanje o uspostavljanju mira na Bliskom istoku rekao: "Želim da vidim mir među Izraelom i Palestincima. Nema razloga da tako ne bude".

Tramp je ocenio da Saudijska Arabaija ne tretira korektno SAD kao svoju saveznicu. Prema njegovim rečima, Vašington "gubi ogroman novac" braneći saudijsku kraljevinu.

Potvrdio je da se razmatra njegova poseta Rijadu i Izraelu u drugoj polovini maja. Predviđeno je da Tramp učestvuje na NATO samitu 25. maja u Briselu, što je za sada njegova prva zvanično potvrđena spoljnopolitička poseta.

On smatra da su SAD nepravedno tretirane u Pariskom sporazumu o klimatskim promenama te da će za dve sedmice saopštiti da li će se definitivno iz njega povući, što je u više navrata najavljivao.

Prvih sto dana Trampove administracije pratile su mnoge kontroverze, počev od navoda o bliskim vezama sa Moskvom i pomoći Kremlja da pobedi na izborima, što je on negirao, a o čemu se vodi istraga u Kongresu preko zabrane muslimanima iz pojedinih zemalja da uđu u SAD do najava podizanja zida na granici sa Meksikom.

U međuvremenu, suočio se i sa problemom da deo njegovih republikanaca nije podržao ukidanje "Obamakera" (Obamacare), što je bilo jedno od ključnih predizbornih obećanja. Ovih dana je predložio radikalne promene poreske politike.

Tramp: Promene se ne dešavaju brzo

Istovremeno, u intervjuu za Asošijeted pres (AP) u ponedeljak, Tramp je istakao da prvih 100 dana njegove amdinistracije i nije tako bitan datum.

Tramp, koji je predizbornu kampanju vodio uz obećanja brzih promena, indirektno je priznao da se promene u Vašingtonu ne dešavaju brzo.

Donald Tramp je rekao da je za posao predsednika potrebno "srce".

"To je drugačija vrsta predsedavanja", ocenio je.

Iako je, kako navodi AP, zadržao hrabrost i samopouzdanje trgovca, Tramp je pokazao da shvata da mnoga njegova očekivanja u prvih 100 dana rada nisu ispunjena.

Međutim, on je istakao i da je u pitanju "veštački rok" koji nije mnogo značajan.

Tramp se pita da li bi trebalo da bude odgovoran za plan za prvih 100 dana, koji je pompezno najavljen u završnici kampanje, tvrdeći da njegov "ugovor sa američkim biračima" i nije bila njegova ideja.

"Neko drugi je izložio koncept plana za prvih 100 dana", rekao je čelnik SAD.

On ne želi da prizna zastoj u primeni predsedničkih uredbi o spornim zabranama ulaska u SAD državljanima nekih većinski muslimanskih zemalja. Pojedine federalne sudije su blokirale ove uredbe.

Tramp je, međutim, priznao da je funkcija vrhovnog komandanta skopčana sa velikom odgovornošću koju nije imao u biznisu jer mora da razmišlja o posledicama njegovih odluka po ljude, a ne samo o finansijskim konsekvencama.

Prema njegovim rečima, prilikom odlučivanja o slanju krstarećih raketa "tomahavk" na Siriju, kao odgovor na hemijski napad sirijskih snaga, morao je da razmišlja o riziku da će ljudi stradati.



Tramp često šokira i zatiče svetske lidere svojom nepredvidivošću, ali je pobrao pohvale dela međunarodne zajednice za iznenadni napad na Siriju.

U prvih 100 dana administracije, kako je naveo Tramp, ostvaren je "ogroman uspeh" u unapređenju prethodno nedefinisane strategije protiv Islamske države Iraka i Levanta (IDIL). On je dodao i da je uštedeo stotine miliona dolara poreskih obveznika u kupovini borbenih aviona F-35.

AP navodi da se Trampov stil nije promenio iz vremena kampanje. I dalje tvituje u čudne sate i tako "pokreće" ceo Vašington sa samo nekoliko reči.

Tramp je svestan načina na koji se o njemu izveštava u medijima ističući da je iznenađen samodisciplinom s obzirom da je prestao da gleda ono što je negativno.

"Neke stvari ne gledam, nikada nisam mislio da sam za to sposoban. Uvek sam mislio da ću gledati", rekao je Tramp.

Trampov radikalizam se suočava sa realnošću

Iako se na osnovu njegovih izjava i tvitova može zaključiti da je okupiran poslom, prema oceni Edvarda Lukasa (Edward Lucas) u Tajmsu (Times) to je pogrešan utisak.

On provodi ugodne vikende u svom golf klubu Mar-a-Lago na Floridi. Izbegava putovanja u inostranstvo. Dosta vremena provodi gledajući kablovsku televiziju. Mnoge odluke je prepustio saradnicima pre svega ćerki Ivanki i zetu Džaredu Kušneru (Jared Kushner).

Iako je mnogobrojnim radikalnim izjavama izazvao šok u domaćoj i svetskoj javnosti, suočava se političkom realnošču, ističe Lukas. Na primer, više ne smatra da je NATO prevaziđena institucija ili da se sporazumom sa Vladimirom Putinom mogu rešiti svetski problemi. Čini se da je i sve manje sklon trgovinskim ratovima.

Takođe, zauzeo je mnogo tolerantniji stav prema EU a od početnog tvrdog stava prema Kini (čiju je je ekonomsku politiku okvalifikovao tokom kampanje kao "silovanje") sada ističe da je kineski lider Si njegov prijatelj hvaleći njegovu pomoć u obuzdavanju Severne Koreje.

I on se suočava sa ograničenjima u ispunjavanju svojih predizbornih obećanja, isto kao i Barak Obama (Barack) na početku mandata. Razlika je u tome što je Tramp mnogo manje uzdržan.

"Prvo viče, potom pregovara", ističe Lukas.

To svakako skandalizuje spoljnopolitičke "štrebere" u Vašingtonu koji smatraju da SAD treba da razgovaraju fino i nose veliki štap. Oni su možda u pravu: ako se zastrašivanje Severne Koreje pokaže kao blef, Pjongjang bi mogao i vojno reaguje. U slučaju nastavka oštrog kursa prema Kim Džong Unu, preti rat.

Lukas procenjuje da bi sledećih 1300 dana Trampovog prvog mandata mogli da u velikoj meri liče na prvi sto, kao i četiri godine potom ako bude ponovo izabran.

"Treba da se fokusiramo na ono što predsednik čini, a ne šta govori", zaključuje Lukas.



Svega 42 odsto građana podržava način na koji Tramp obavlja svoju dužnost, dok 52 procenata negativno ocenjuje njegov učinak. Jedini je predsednik u američkoj istoriji koji je u prvih sto dana čija je politika imala veći broj kritičara nego simpatizera, prenosi Ej-Bi-Si Njuz (ABC News).

Međutim, druga istraživanja pokazuju da čak 96 odsto njegovih birača iz novembra i dalje podržava njegovu politiku.