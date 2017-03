Srpsko društvo u raljama političkog 'ludila'

Srbija se nikad nije oporavila od moralnog i intelektualnog pada devedesetih, a odliv stanovništva i mladih samo dodatno produbljuje društvenu krizu kroz koju zajednica prolazi, izjavila je istoričarka Latinka Perović na tribini posvećenoj kulturi dijaloga koju je priredilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine u Novom Sadu.

Nijedna politička stranka do sad nije ponudila program ekonomskog i privrednog razvoja, već su one uvek bile fokusirane na politički program, kaže Perović.

"Taj politički program odnosio se na oslobođenje, ujedinjenje naroda, rešenje državnog pitanja i tom cilju je apsolutno bilo sve podređeno, uključujući i ljudski materijal koji se rasipao u unutrašnjim sukobima i ratovima. Ako danas gledate srpsko društvo vi sa jedne strane imate stranke koje zagovaraju privredni razvoj, koje se bore za investicije, koje pokazuju nekakve rezultate koji se ogledaju u tim znacima oporavka Srbije, ali takvi režimi zaboravljaju da nije sve u hlebu", navodi Latinka Perović.

Prema njenim rečima, "čovek ima potrebe za ambijentom u kome će slobodno živeti, osećati se kao građanin koji ostvaruje svoja prava, lečiti se normalno, školovati svoju decu".

"Dakle, na toj strani političkog organizovanja u Srbiji se zaboravlja ta bitna istina. Na drugoj strani najgeneralnije se govori o slobodi, o vladavini prava, o pravnoj državi, u isto vreme se zaboravlja baš to, da je čoveku potreban jedan koherentan program koji će mu obezbeđivati tu ljudsku sigurnost i dostojanstvo", istakla je Perović.

Političari, škola i crkva

Advokat Slobodan Beljanski povodom objavljene zbirke izlaganja sa proslave dvadeset godina postojanja "Salona", neformalne grupe intelektualaca, rekao je da se društvo u Srbiji nalazi u nekoj vrsti "socijalne afazije ili dijaloške zanemilosti".

"Ona je kod demokratske opozicije delimično posledica gubljenja koraka u smeni generacija, osećaja usamljenosti ili uzaludnosti, ali i tereta neuspeha ili kompromitacije onih koji su je do sada u organima vlasti predstavljali. Prave uzroke, međutim, kod svih potencijalnih sagovornika i kod pozicije i kod opozicije, vidim u sledećim: u širenju neukosti, u porastu zebnje, u nedostatku volje i prilike za susret, to jest u cenzuri, odbijanju dijaloga", kaže Beljanski i pita: "Ko širi sve ovo?"

"Razume se, oni koji su na vlasti. Kada je reč o neukosti, pre svega je šire političari, škola i crkva. U novinama sam pročitao ocenu dvojice kandidata za predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, da je zemlja u raljama tabloidnog ludila. Pre bih rekao da je u raljama političarskog ludila, koji generiše i uređivačku politiku servilnih i instrumentalizovanih tabloida", rekao je Beljanski.

Reditelj Goran Marković je naglasio da među građanima nema dogovora oko toga žele li civilizovan život, te da društvo trenutno živi u laži.

"Kada čoveku laž postane način života, ona u jednom trenutku počinje da prerasta u uslov preživljavanja. Nije dovoljno lagati sebe, laganje mora postati opšta pojava čovekovog okruženja. Treba je proglasiti za pravilo igre, izvesti neoborive dokaze o nepostojanju istine, a laganje svuda demonstrirati kao životni stil", rekao je Marković.

Uprkos ovakvoj situaciji u srpskom društvu, dodaje Marković, polako se javljaju grupe građana koje žele da se suprotstave ovoj pojavi. Ipak, on upozorava da moramo da se suočimo sa činjenicom da odlaskom ljudi iz Srbije, gubimo vitalnost zajednice.

"Gde je otpor, gde su ljudi misleći, gde su mladi ljudi pobunjeni, šta je sa fenomenom pobune? Mi živimo u jednoj zataškanoj situaciji u kojoj samo tiho odlaze ljudi. Pročitao sam pre neki dan da je naše biračko telo oko sedam miliona, ali da je milion ljudi odsutno. Kojih milion? Uglavnom pametnih, obrazovanih, mladih ljudi. Od jednom to je jedno obezglavljeno društvo, jedna nezdrava zajednica, jer nema tu glavnu supstancu. U tom smislu svi smo odgovorni", istakao je on.

Istoričarka Latinka Perović je dodala da promena stanja u srpskom društvu nije moguća preko noći.

"Lično ne verujem u neki preokret preko noći, ne vidim snage koje bih ga izvele, ali verujem u to preciziranje trenutka u kome smo i naravno sagledavanje mogućnosti gde smo. Nemojmo zaboraviti, mi smo još uvek veoma zatvoreno društvo, i nemojmo izgubiti iz vida da su mnoge naše teškoće i posledica tog mučnog otvaranja, tog susreta sa drugim sa kojim mi treba da nađemo neki konsenzus jako teški. Pogledajte kako se kod nas razgovara sa pozicija vlasti sa opozicijom. To su krvni neprijatelji, to su protivnici koji treba da nestanu, umesto da ih posmatraju kao ljude koji nude različita rešenja", navela je Perović.