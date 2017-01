Američka politika prema Zapadnom Balkanu – na autopilotu

U Srbiji se raširio euforični medijski spin da se treba radovati dolasku novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa na vlast jer će biti naklonjeniji Srbiji nego Bela kuća u mandatu njegovih demokratskih predsednika.

Trezveni analitičari – i globalni i domaći – često navode nasumičnost i nedoslednost dosadašnjih Trampovih izjava, na osnovu čega zaključuju da nije lako predvideti njegove buduće spoljnopolitičke poteze.

Poznavaoci američke spoljne politike koji se usuđuju da predvide poteze novog predsednika, nisu saglasni u očekivanjima od Donalda Trampa.

Jedni veruju da će on ojačati izolacionističku politiku, a na drugoj strani su oni koji smatraju da se u Trampovom mandatu američki odnos prema Srbiji, Kosovu, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regiona neće bitno promeniti, da će manje-više ostati na autopilotu. Među takvima je i Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu.

"Prvo i osnovno, što se regiona tiče, sve američke administracije su podržavale put zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, uz pretpostavku, naravno, da neće praviti regionalne probleme i unositi nestabilnost na tom prostoru, što se do sada i obistinilo. Činjenica je da Tramp na ključna mesta dovodi ljude koji nisu imali iskustva ni u unutrašnjoj ni u spoljnoj politici, a ni on sam nema preterana iskustva, ali on će se verovatno vrlo brzo susresti sa svojim ograničenjima jer ni američki predsednik nije svemoćan. Mislim da ćemo moći da ocenjujemo šta će Tramp učiniti tek kada administracija počne da radi, a čini mi se da to neće biti tako skoro kad je reč o implementaciji politika na bilo koju temu", kaže Vujačić.



Na pitanje da li očekuje u vreme Trampovog mandata zaokret koji bi Zapadni Balkan potpuno prepustio Evropskoj uniji, Ivan Vujačić odgovara:

"To su Amerikanci već uradili na određeni način i to je ono što se videlo. Ne samo da su zanemarili Zapadni Balkan, nego su delimično pod Obamom zanemarili i Evropsku uniju, dok nije došlo do krize evrozone, krize u Ukrajini i migrantske krize. Dakle, Sjedinjene Američke Države su svojevremeno bile prepustile Evropskoj uniji da ovde gradi put ka članstvu regionalnih država u svojim redovima i samim tim reformiše zemlje koje su na tom putu, tako da je tu balkansku inicijativu, zapravo, preuzela nemačka kancelarka Angela Merkel. Amerika se tu nije mnogo mešala. Ona je tu više kao podrška, odnosno, kao pomoć Evropskoj uniji ukoliko bi došlo do neke destabilizacije u njoj. U tom smislu ne očekujem nikakve bitne promene i smatram da je kod nas predimenzioniran stav da Amerika ovde ima ne znam kakve velike interese."

Pojedini najviši zvaničnici Srbije, međutim, podgrevaju velika očekivanja od novog stanovnika Bele kuće. Nakon slanja srpskog voza na Kosovo, koji je na 21 jeziku nosio slogan "Kosovo je Srbija", ali koji je zaustavljen u Raški, predsednik Srbije Tomislav Nikolić poslao je indirektnu pretnju ratom Kosovu, rekavši da će poslati srpsku vojsku na Kosovo ukoliko budu ubijani Srbi.

Nekoliko dana kasnije, u susretu sa aktuelnim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Skatom, predsednik Nikolić je, aludirajući na Kosovo, rekao da razume da Amerika bezuslovno podržava nešto na čije stvaranje je direktno uticala i da je Vašington sprovođenjem svoje volje stvorio mnoge nevolje, ali da se nada da će sa novom administracijom takvo ponašanje da prestane.



Srpski tabloidi u očekivanjima od Trampove administracije otišli su i dalje, iznoseći čak takva očekivanja da će se resetovanjem odnosa američkog i ruskog predsednika stvoriti uslovi za povratak srpske vojske i policije na Kosovo.

Ivan Vujačić kaže da su to potpuno neozbiljne tvrdnje.

"Nikome ne odgovara nekakav potencijalni sukob niti varnice na ovoj prostoru. Ovaj deo sveta, u suštini, nije za njih interesantan. Dakle, resetovanjem odnosa sa Rusijim ići će se na temu Ukrajine i nekih drugih tema, gde Rusiji imaju veći interes. Ova zemlja je krenula ka Evropskoj uniji, za sada je na tom kursu i drugi se neće preterano mešati u to, ali, naravno, neće dozvoliti bilo šta što bi destabilizovalo ovaj prostor jer velika cena se platila devedesetih godina", ukazuje Vujačić.

Budimir Lončar, poslednji šef diplomatije u bivšoj Jugoslaviji i savetnik dva hrvatska predsednika – Stjepana Mesića i Ive Josipovića, za RSE kaže da ne veruje će novi američki predsednik Donald Tramp biti naklonjeniji srpskim interesima kad je reč o Kosovu i Republici Srpskoj.

"Mislim da su to priželjkivanja koja nemaju realnu osnovu. Mislim da se Tramp i Putin u svojoj saradnji, u svojim pregovorima, neće upuštati u menjanje postojeće geografije, bolje reći postojećeg stanja u svijetu što se tiče granica i država", procenjuje Lončar.

I Ivan Vujačić zaključuje da će američka politika prema ovom regionu ostati na autopilotu.

"Tramp je pričao o odnosima sa Kinom, Meksikom, resetovanju odnosa sa Rusijom, dakle, mnogo većim temama će se američki predsednik baviti u novom svetlu nego što je Zapadni Balkan", kaže naš sagovornik.

Vujačić takođe odbacuje strahove da će Trampova politika prema regionu otvoriti veći prostor uplivu Rusije u region Zapadnog Balkana.

"Ne verujem. Rusija već ima uticaj u Srbiji i u regionu, ali sve dok vlada bude težila evropskim integracijama, biće podržana od Sjedinjenih Država, naravno, pod uslovom da se ne pravi bilo kakva destabilizacija, pre svega na Kosovu i, naravno, u Bosni i Hercegovini", zaključuje Ivan Vujačić.