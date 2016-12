Sarajevo se guši u smogu, pomaže li sistem 'par- nepar'?

Žuti alarm zbog zagađenja vazduha u Sarajevu je aktiviran. Količina zagađujućih materija u vazduhu je slična kao i proteklih dana - od 8 do 10 puta je viša od vrijednosti koje ne ugrožavaju zdravlje ljudi.

Srednja tolerantna vrijednost letećih čestica (PM10) je oko 50 mikrograma po metru kubnom, a trenutno u Sarajevu, zavisno od dijela grada je od 400 do 500 mikrograma.

Uvođenjem mjera Vlade Kantona Sarajevo - smanjenjem teperature grijanja, te uvođenjem 'par- nepar' sistema, tj. ograničavanjem kretanja vozila sa parnim ili neparnim zadnjim brojem na registraciji, zaustavljen je rast koncentracije zagađujućih čestica, a smanjena je koncentracija azotnih oksida oko 30 do 40 posto, kaže Enis Omerčić iz Odsjeka za kvalitetu vazduha Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

"Trenutne mjere koje se provode su faktički samo gašenje požara u ovom trenutku. Primijenjena je jedna vrlo nepopularna mjera, ali to je mjera koja se poduzima svugdje u svijetu. Recimo, Pariz zaustavi pet miliona vozila kada ima mnogo manje koncentracije štetih čestica na mjernim stanicama. Ako mogu veliki gradovi, može to i Sarajevo nekoliko dana podnijeti.

Imamo neke efekte nakon ovih mjera. Treba objasniti da su lebdeće čestice lebdeće i kada se ukine jedan izvor emisije one neće odmah nestati iz zraka. S obzirom na to kakav je trend bio posljednjih četiri dana, zbog ovih mjera došlo je do zaustavljanja tog trenda, a to se najviše vidi po koncentraciji azotnih oksida", objašnjava Omerčić.

Visok stepen zagađenja je u Tuzli, Jajcu, dok je u Zenici najnekvalitetniji zrak. U Federalnom hidrometerološkom zavodu kažu daje uz lebdeće čestice, u Zenici prisutna visoka koncentracija sumpor-dioksida.

Stručnjak za kvalitetu zraka Martin Tais već godinama upozorava da se mjere zbog zagađenja trebaju dugoročno provoditi.

"Palijativno rješenje je dobro, sada neophodno. Ne može se trenutno ništa drugo uraditi, ali suštinsko rješenje je sa dva-tri cilja. Treba imati u vidu da moramo ugalj izbaciti iz potrošnje. Ugalj je najveći zagađivač što se tiče sumpor-dioksida, a dopinosi i sitnim česticama prašine.

Naravno, ne može se zabraniti ljudima da lože ugalj. Treba u zimskim mjesecima subvencionirati ili barem da bude ista cijena, uglja, plina pa čak i struje. Znači da ekonomskim mjerama ili nižim cijenama utičemo da se ugalj izbacuje. Treba poduzimati mjere utopljavanja zgrada. Trebamo početi koristiti i druge izvore energije-sunca ili vjetra", kaže Tais.

Aerozagađenje direktno oštećuje i pogoršava zdravlje ljudi. Zavisno od trajanja izlaganja, štetni uticaj aerozagađenja ima različite efekte na zdravlje.

"U zavisnosti od veličine čestice (PM10) i načina ulaska u organizam imamo posljedice po zdravlje", upozorava pulmolog i alergolog Zehra Dizdarević.

"Veće čestice zadržavaju se u gornjim disajnim putevima u području nosa i dolazi do tzv. rinitisa, do lažnog prehladnog stanja. Onda se spušta malo niže na faring, na laring, znači na grlo. Spušta se na traheju, dolazi do bolova u grudima. Ukoliko su čestice manje, spušta se u niže dijelove disajnih puteva, pa dolazi do bronhitisa, do aktivacije astme.

Ukoliko su još manje dolaze do alveola, do najudaljenijih disajnih puteva i dolazi do tzv. bronhoalveolistisa. Ukoliko je ta koncentracija veća i duže traje, može doći i do malignih oboljenja, a utiču i na kardiovaskularni sistem", upozorava doktorica Dizdarević.

Situacija je drugačija ako je riječ o gasovima, dodaje Dizdarević:

"Ukoliko su bolje solibilni gasovi dolazi do zadržavanja u gornjim disajnim putevima. Ukoliko je solibinost slabija onda se ono spušta niže i nihov put je otežaniji".

Svako može voditi računa o najosnovnijim mjerama zaštite, upozoravaju stručnjaci. Treba se kretati što manje, pogotovo ujutro i navečer. Trebaju se nositi maske i piti više tečnosti.