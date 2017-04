Dok Moskva vidi 'rusofobiju', Rusi hrle u Crnu Goru

Bez očiglednog neposrednog povoda, portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je optužila Crnu Goru da sprovodi antirusku histeriju i neprijateljski odnos prema Rusima u Crnoj Gori. Te tvrdnje je oštro odbacilo crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova. Šta je povod za najnoviji diplomatski napad iz Rusije na Crnu Goru, da li su Rusi u Crnoj Gori bezbjedni, hoće li tvrdnje iz Rusije uticati na dolazak ruskih turista?

Veoma oštra izjava portparolke ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove na račun Crne Gore je posljedica nezadovoljstva Rusije zbog okončanja procesa pridruživanja Crne Gore NATO savezu i ujedno što se u kretanjima ljudi, posebo u oblasti turizma, ne dešava pad koji je možda priželjkivan kao kazna zbog integracija u NATO, ocjenio je nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac: „Može se to povezati sa shvatanjem okolnosti da je proces pridruživanja Crne Gore NATO okončan i da se tu ništa ne može promjeniti. I drugo, mislim da su ih pogodili komentari turističkih poslenika sa obje strane, Rusije i Crne Gore, da ne samo što nema pada u interesovanju ruskih turista za Crnu Goru, nego štoviše imamo jedan trend povećanog interesovanja.“



Podsjetimo rusko Ministarstvo vanjskih poslova smatra da je u Crnoj Gori pokrenuta antiruska histerija, da je odnos prema ruskim biznismenima i građanima negativan, te da Ministarstvo ne isključuje provokacije i hapšenja. Portparolka Zaharova je pozvala građane Rusije da uzmu u obzir navedene okolnosti.

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da u Crnoj Gori nije zabilježen nijedan slučaj da je bilo koji ruski biznismen ili turista doživio neprijatnost, niti u državi postoji bilo kakav vid neprijateljskog raspoloženja prema ruskom narodu. Ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da najodlučnije odbacuje neutemeljene optužbe o „antiruskoj histeriji” u Crnoj Gori, te tvrde da se radi o pukoj manipulaciji i nastavku specijalnog medijskog rata koji se iz Moskve vodi protiv Crne Gore, sa svima dobro poznatim motivom opstrukcije priključenja Crne Gore NATO savezu.

Treba reći da se negativne ocjene ruskog ministarstva vanjskih poslova naslanjaju na kvalifikacije koje su nedavno objavili ruski državni mediji o navodnim hapšenjima ruskih državljana i političkoj nestabilnosti u Crnoj Gori.

Da li su Rusi u Crnoj Gori ugroženi na bilo koji način, da li se osjećaju bezbjednim, da li su do sada osjetili bilo kakvu netrpeljivost? To su pitanja koja smo postavili Genadiju Sisojevu, dopisniku ruskog „Komersanta“ sa Balkana, koji živi u Crnoj Gori posljednjih nekoliko godina.

„Za ovo vrijeme koliko sam u Crnoj Gori nisam čuo ni saznao o nekim slučajevima da su, neki ruski državljani i građani koji žive i rade ovdje, imali neprijatnosti niti da su osjetili neko neprijateljsko raspoloženje“, kaže Sisojev.

Kada bi se i desila neka neprijatnost građanima Rusije u Crnoj Gori, o tome bi javnost odmah bila upoznata, barem preko društvenih mreža, kaže Genadij Sisojev: „Desetine hiljada ruskih državljana koji žive ili borave ovdje, imaju na društvenim mrežama imaju nekoliko svojih grupacija i organizacija gdje su jako aktivni. Ako se desi bilo šta sa nekim od njih to se iznosi na društvene mreže. Tako da bi svi Rusi znali ako bi se nešto tako desilo“.



Iste društvene mreže koje okupljaju ruske građane u Crnoj Gori su odmah reagovale na negativne ocjene portparole Zaharove, kaže Sisojev: „Reakcija Rusa koji ovdje žive na posljednju izjavu portparilke MIP-a Zaharove je bila takva, da su stotine njih bili u čudu kad su pročitali ili čuli te tvrdnje. Oni koji borave u Crnoj Gori nikad nisu to doživjeli“.

I Upravi policije Crne Gore smo uputili pitanje - da li su u prethodnom periodu evidentirani incidenti ili napadi na ruske državljane, na koje čekamo odgovor.

Uprkos stavovima zvanične Moskve i poslednjoj ocjeni Marije Zaharove portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova koja je saopštila da u Crnoj Gori „vidi naglo širenje antiruske histerije", crnogorski turistički poslenici imaju najave dolaska značajnog broja ruskih turista ovog ljeta. Jedan od najpoznatijih crnogorskih hotelijera Žarko Radulović, koji je direktor prestižnog hotela „Splendid“, na osnovu realnih pokazatelja očekuje rekordnu ljetnju turističku sezonu.

„Nikad bolje, nikad bolje... Ovo treba da bude, ako ne bude kakvih administrativnih zabrana u Rusiji, najbolja sezona u istoriji turizma Crne Gore. Dok god oni dolaze za svoj novac ovdje i troše svoj novac, ne daje njima Vladimir Putin novac da bi oni išli na odmor, oni će da dolaze u Crnu Goru. I ovo treba da bude najbolja turistička sezona do sada, ne zbog Rusa, nego ukupno. Sva tržišta su odreagovala, pa i rusko. Ovo treba da bude rekordna godina“, smatra Radulović.



I profesor Rade Ratković, dekan budvanskog Fakulteta za biznis i turizam, kaže da je na turističkom tržištu povećana tražnja turističkih aranžmana za Crnu Goru od strane ruskih građana za predstojeće ljeto.

„A ruski turisti imaju i brojne svoje nekretnine kod nas., tako da su i svojinski vezani za Crnu Goru. I nemamo nikakvih informacija sa tržišta da dolazi do osjeke u tražnji, nego naprotiv do povećanja tražnje. Tako da računamo da ovakve izjave ne mogu da utiču bitno. Jedino može da utiče ako bi bile zabrane putovanja u šta ne vjerujem. Znači ako bi država Rusija donijela odluku da ne izdaje svojim građanima vize za Crnu Goru već im zabranjuje putovanja –onda bi to mogao da bude problem. Ali ovakve političke ocjene i dijeljenje političkih šamara ne tangira turiste jer se radi o dobro informisanim ljudima. Oni dobro zanaju kakvo je realno stanje. Normalno je da su Rusi i kao turisti i kao nacija uvijek dobrodošli u Crnu Goru“, kaže Ratković.

Zvanični podaci Turističke organizacije Rusije takođe demantuju portparolku MIP Rusije Mariju Zaharovu jer njihovi podaci govore da u Crnoj Gori nikada nije primijećena nikakva negativnost u odnosu na građane iz Rusije, nego upravo suprotno da Crna Gora rado očekuje ruske turiste.

Podsjetimo, Rusi su prethodnih godina kupovali nekretnine na crnogorskom primorju, ali ne postoje podaci o broju ruskih državljana koji su danas nastanjeni u Crnoj Gori. Pojedine procjene govore da ih ima preko 20.000. A prema zvaničnim podacima Rusi čine trećinu turista koji su prošlog ljeta posjetili Crnu Goru – gotovo 300.000 hiljada.

Profesor Rade Ratković svakodnevno komunicira sa ruskim državljanima koji žive u Crnoj Gori i turistima i prenosi njihove utiske o Crnoj Gori i Crnogorcima.

„Pa ja imam komšije Ruse i redovno imam polaznike Ruse na kursevima za turističkog vodiča. Tako da su oni kod nas opušteni i zadovoljni. Nikada nijednu primjedbu nijesam čuo. Jesam neke šale koje mi pravimo na račun njih i oni na račun nas ali i to je sve u granicama prijateljstva“, priča Ratković.



Hotelijer Žarko Radulović zaključuje da ovakve i slične izjave portparolke MIP-a Rusije Marije Zaharove ne mogu negativno uticati na crnogorski turizam. Osim, kako objašnjava Radulović, u slučaju da ruske vlasti uvedu neke administrativne zabrane za svoje građane, da ne putuju u Crnu Goru“ .

„Dokazati Rusima da nijesu dobrodošli u Crnu Goru će biti jako teško. A i ogroman broj Rusa već živi u Crnoj Gori. A to vam je kao kad se krug širi jer oni to saopštavaju svojim prijatejima, a prijatelji svojim prijateljima i kažu da su oni u Crnoj Gori sigurniji i bezbjedniji nego u svojoj rođenoj zemlji. Pa onda jedna takva propaganda preko nekih medija ili jedno ovakvo saopštenje, siguran sam,neće imati nikakve negativne reperkusije po nas, odnosno po turiste koji imaju naum da dođu u Crnu Goru. Na ovaj način- to im je uzaludna rabota. I ja mogu samo na kraju kao zaključak da dam jednu rječenicu - dobrodošli i NATO i Rusi u Crnu Goru“, zaključio je Radulović.