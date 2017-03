Mogherini u Sarajevu: BiH napravila impresivne korake prema EU

Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije te potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini ocijenila je danas u Sarajevu na konferenciji za novinare da je Bosna i Hercegovina napravila "impresivne korake na evropskom putu u protekle dvije godine".

Ona se danas sastala najprije sa članovima Predsjedništva BiH, zatim i sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem, te ministrom vanjskih poslova Igorom Crnadkom, ministrom finansija Vjekoslavom Bevandom, te ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirkom Šarovićem.

Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je nakon sastanka u izjavi novinarima kazao kako je podsjetio šeficu evropske diplomatije da se više od 70 posto građana Bosne i Hercegovine opredijelilo za ulazak BiH u EU.

"Govorili smo i o izazovima i o političkoj situaciji ne samo u BiH, nego i u čitavom region. O različitim vrstama i političkih opstrukcija i tenzija i blokada. To naravno ne važi samo za BiH, vidimo kakva je situacija u cijelom regionu. Zbog toga je poziv na saradnju, na međusobno razumijevanje, na mir i stabilnost najvažniji poziv koji u ovom trenutku imamo. To mora biti imperativ našeg djelovanja, jer ako osiguramo mir i stabilnost onda to automatski znači i ekonomski i demokratski razvoj i BiH i čitavog regiona", naveo je Zvizdić.

Mogherini se prisjetila svoju prvu posjetu BiH tokom koje je, kako je rekla, vladao skepticizam da BiH može da napravi napredak, ali sa druge strane i velika želja, naročito mladih ljudi da se priključe EU.

"Dvije godine kasnije vidljivi su impresivni rezultati koje je BiH postigla", dodala je ona.

"Imamo neke prve naznake i signale gdje su se napori poretočili u određene trendove poput ekonomskog rasta. To su prvi koraci i naravno da sam svjesna da građani ne mogu osjetiti u dovoljnoj mjeri tu vrstu napretka. To je bila tema naših današnjih razgovora i nešto na čemu ćemo nastaviti da radimo. Strateški je važno i za EU je da BiH nastavi praviti iskorake i postane članica zahvaljujući opredjeljenju koje su prethodnih godina pokazali Vijeće ministara i Predsjedništvo", navela je Mogherini.

Istakla je da se od Evropske unije zahtijeva konzistentnost da kada primijete napredak to i nagrade, a od institucija BiH se zahtijeva osjećaj odgovornosti prema, prije svega građanima, ali i opredjeljenje ka ispunjavanju Reformske agende.

Šefica diplomatije EU je kazala kako je upoznata sa izazovima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, kako onim unutar države, tako i onim koji se odnose na regiju, ali i globalnim svjetskim izazovima sa kojima su svi suočeni.

"Vjerujem da lideri u ovoj zemlji imaju i dovoljno mudrosti, kapaciteta i odgovornosti da sve te izazove nadvladaju kao što su to činili i prethodnih godina. Mi ostajemo sa vama na evropskom putu. Ono što je suština svega je mir koji je jako važno spomenuti na ovom mjestu, stabilnost, sigurnost ekonomske prilike, regionalna saradnja i ono što ja nazivam ne 'evropskim putem', već vašom evropskom perspektivom ka budućem članstu. Ostaje nam dakle da dalje radimo zajedno i uvjeravam vas da u tom procestu možete računati osobno na mene i sve naše institucije", poručila je ona.

Iz Predsjedništva BiH je saopšteno kako je tokom sastanka sa visokom predstavnicom Mogherini rečeno da je interes svih uvesti Zapadni Balkan u Evropsku uniju i podržati snažnije povezivanje regije u domenima ekonomije i infrastrukture, te jačanju regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa.



Iskazana je podrška reformskim procesima i reformskom putu ka EU svakog od partnera Zapadnog Balkana.

"Visoka predstavnica je, osvrnuvši se na aktuelnu političku situaciju u BiH, navela kako je upravo evropski put prilika da se sva otvorena pitanja brže rješavaju i da se BiH kreće naprijed. Institucijama EU će svakako prenijeti poruku da, i pored postojećih problema, postoji snažna volja za napretkom i da je potrebno da bh. vlasti zajedničkim naporima i dijalogom zadrže pozitivni trend ka evropskim integracijama", navodi se u saopštenju iz Predsjedništva BiH.

"Sastanak protekao u konstruktivnoj atmosferi"

U Sarajevu je održan i sastanak Federike Mogherini sa predstavnicima političkih stranaka u BiH.

Prema pisanju medija, susretu u zgradi Delegacije EU u Sarajevu prisustvovali su: Milorad Dodik, Bakir Izetbegović, Željko Komšić, Saša Magazinović, Vukota Govedarica, Fahrudin Radončić i Igor Crnadak.

Na sastanku je razgovarano o putu Bosne i Hercegovine ka EU, Reformskoj agendi, mehanizmima koordinacije i drugim temama.

Lider Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić rekao je novinarima poslije sastanka da posjeta Mogherini stiže u pravom trenutku, kada su političke strasti u BiH vrlo uzburkane, prenosi agencija Beta.

"Današnji sastanak i vrlo otvoren razgovor o svim pitanjima pokazao je da je dijalog jedini način i sredstvo da idemo ka EU", rekao je Radončić.

Upitan da li je na sastanku bilo riječi o reviziji presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, on je kazao da je svako iznio stavove o tom pitanju i da u vezi s tim nema ništa novo.

On je istakao da je za njega važno to što je predsjednik Republike Srpske (RS) i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik "potencirao svoju opredjeljenost za evropski put".

"Razgovaralo se i o stanju u javnim servisima, u RS-u, Federaciji BiH, Reformskoj agendi, mehanizmu koordinacije, ali ono što je važno jeste da je sastanak protekao u jednoj uljudnoj, konstruktivnoj i kreativnoj atmosferi", dodao je Radončić.

Šefica evropske diplomatije započela je zvanične posjete zemljama Jugoistočne Evrope 1. marta, a 2. marta je prvobitno trebala stići u BiH, međutim, njen dolazak je prolongiran zbog nemogućnosti da avion sleti u Sarajevo.

Prije Bosne i Hercegovine Mogherini je posjetila Crnu Goru, Kosovo, Srbiju, Makedoniju i Albaniju.

O posjeti Zapadnom Balkanu izvjestit će ministre vanjskih poslova EU 6. marta na sastanku Vijeća za vanjske poslove.