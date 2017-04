SDA puca po šavovima

Predsjedništvo Stranke demokratske akcije (SDA) na sjednici u ponedjeljak isključilo je Senada Šepića iz stranke, a Šemsudina Mehmedovića, Salku Sokolovića i Sadika Ahmetovića poslanike u državnom parlamentu javno ukorilo, saopštio je nakon sjednice Bakir Izetbegović.

''Zbog njihovog ponašanja u Parlamentu, suprotnog onom koje im je stranka naložila, nije usvojen set zakona o akcizama po hitnom postupku, pa su bitno narušili ugled stranke, te im je Predsjedništvo SDA izreklo mjere odgovornosti. Ali nije to jedini razlog. Svi su oni imali neku akumulaciju odluka protivnih interesima stranke, odlukama rukovodstva, te je stoga uslijedila ovakva odluka Predsjedništva SDA'' - kazao je Izetbegović.

Šepić koji je do prije dvije godine bio podpredsjednik stranke, a trenutno je na službenom putu, nakon isključenja iz stranke prokomentarisao je na društvenim mrežama da on odavno ne pripada takvoj stranci u kojoj Izetbegović i njegovi poslušnici prave strahovladu i ne dozvoljavaju drugačije mišljenje makar ono dolazilo kao glas iz naroda.

Dugogodišnji funkcioner Salko Sokolović kaže kako je razočaran zbog razloga koje je naveo Izetbegović.

''Pa mi već više od dvije godine pokušavamo ukazati gospodinu Izetbegoviću i njegovim istomišljenicima u vrhu stranke da oni ruše ugled SDA, a ne mi, ali takvo je stanje u stranci sada. SDA, umjesto da ide naprijed, da se transformiše da shvati da je ovo 2017. godina a ne 199.. i neka, taj retrogradni proces koji Izetbegović vodi slabi Stranku demokratske akcije i mislim da će 2018. godine na izborima dovesti na marginu dešavanja.''

Razočaran je i jedan od osnivača stranke, takođe dugogodišnji funkcioner, Šemsudin Mehmedović, naročito što je Izetbegović ukore saopštio putem medija.

''Povrijeđen sam kao čovjek i kao dugogodišnji aktivista i član SDA, čovjek koji je osnivao ovu stranku i gradio njen imidž, koji je sebe dao ovoj stranci odnosno pokretu SDA za razliku od Bakira Izetbegovića koji je bio uvijek u sjeni svoga oca rahmetli Alije Izetbegovića i koji je svoj imidž gradio na osnovu svog prezimena, zbog čega je i pobijedio na zadnjem stranačkom kongresu.

Očigledno je da to sadašnjem rukovodstvu SDA, koje je pola pod optužbama, pola u zatvoru, nije važno, nego im je važno šta oni iz svega toga dobivaju, šta mogu ušićariti za sebe.'' – kaže Mehmedović.

Analitičari ocjenjuju da je urušavanje Stranke demokratske akcije počelo samim izborom Bakira Izetbegovića za predsjednika stranke. Još tada je jedan broj članova kazao da je izbor izvršen pod pritiskom, prijetnjama i na nedemokratski način.

Odmah na početku on je dao do znanja da očekuje apsolutnu poslušnost svih članova, za razliku od njegovog prethodnika Sulejmana Tihića za čije vrijeme je stranka decentralizirana.

Slijedi otvoreni sukob između Bakirovih pristalica i onih koji su ukazivali na to da stranku treba demokratizirati.

Kulminacija je uslijedila prilikom lokalnih izbora kada je SDA, nakon 20 godina vladavine izgubila Srebrenicu, a nekoliko članova izašlo iz stranke i dobilo više glasova nego SDA u Zenici, Visokom, sarajevskoj opštini Stari Grad.

Stranku je razjedinila i činjenica da je Bakir Izetbegović samoinicijativno nastupio angažujući bivšeg agenta za BiH Sakiba Softića za reviziju tužbe protiv Srbije, iako Softić nije imao legitimitet.

Na to podsjeća i politički analitičar, profesor Enver Kazaz, podsjećajući da su se nakon toga nizale afere, od iznošenje netačnih podataka o otvaranju navodnih 50.000 novih radnih mjesta, do posljednje afere nezakonitog ustupanja službenog vozila Predsjedništva BiH za privatne potrebe njegove supruge i neargumentovanog objašnjenja.

"Izetbegović je osoba koja je u slučaju agenta Softića pokazala da je spremna da laže i to da laže javnost na najosjetljivijoj temi, onome što je u moralnom smislu u javnosti sveto. Kada je to mogao onda ne čudi da je govorio neistinu i u slučaju ustupanja službenog automobila i vozača, koje plaćaju porezni obveznici ove zemlje, svojoj supruzi, pravdavajući to njegovim nastojanjem da je zaštiti jer joj prijete, iako takvu informaciju nikad nisu dobili ni službeni policijski organi, ni u ministarstvu sigurnosti, niti ijedan novinar. Dakle, još jednom smo doživjeli slučaj 'Softić' zbog toga što Izetbegović ne može javno opravdati činjenicu da je zloupotrijebio položaj i da je u lice pokazao glasačima da je vlasnik države.''

Kazaz ocjenjuje da, činjenica kako čelništvo stranke satima razgovara o slučaju napada na ministra civilnih poslova Adila Osmanovića u Srebrenici koji je počinio njihov član Hamdija Fejzić i da za taj čin ne bude kažnjen, a da jednog od najobrazovanijih članova Senada Šepića isključe iz SDA jer ukazuje na nepravilnosti u radu rukovodstva stranke, govori o načinu djelovanja Bakira Izetbegovića.

''To pokazuje da on SDA tretira kao privatnu prćiju i da drugim ljudima uskraćuje pravo na mišljenje. Onaj ko je lagao narod sad hoće biti neka vrsta totalitarnog vlastodršca. Nedavno je neko napisao da je Alija Izetbegović osnovao SDA, a da će je dokusuriti njegov sin. Stvari su samo postale vidljive, Bakir Izetbegović je uvijek bio ono što se danas pokazuje u javnosti; nesposobni, neinteligentni političar koji u teškim političkim uvjetima za Bosnu i Hercegovinu više čuva vlastitu ženu nego državu. Dakle, kompletna politička karijera Bakira Izetbegovića izgleda tako; pogubljenost koja košta i Bosnu i Bošnjake.'' – zaključuje Kazaz.