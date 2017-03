Parodi: Nema novca MMF-a dok BiH ne ispuni uslove

Međunarodni monetarni fond (MMF) produžio je do 31. marta rok Bosni i Hercegovini da ispuni obaveze kako bi se nastavio aranžman sa MMF-om, a glavni uslov za to je usvajanje novog Zakona o akcizama. To, međutim, nije i jedini uslov i novac MMF-a neće biti na raspolaganju dok se uslovi ne ispune i reforme ne budu implementirane, kaže u intervjuu za RSE rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.

RSE: Vijeće ministara BiH usvojilo je set zakona kojima se povećava akciza na gorivo i poslalo u parlamentarnu proceduru. No, sve i da Parlament u roku od sedam dana usvoji ove zakone, nisu svi uslovi ispunjeni da odobrite drugu tranšu kredita. Možete li podsjetiti koje obaveze nisu ispunjene, odnosno ko nije ispunio svoju zadaću?

Parodi: U pravu ste. Usvajanjem ovih zakona u Vijeću ministara BiH ne znači da su ispunjene sve obaveze koje su vlasti u BiH preuzele, kako bi se krenulo u pregled aranžmana i odobrila druga tranša kreditnih sredstava.

Postoje četiri prethodne mjere koje se moraju uraditi. Prvo, Vlada Federacije treba inicirati procjenu vrijednosti za preduzeća BH Telekom i HT Mostar. Ovo je potrebno kakao bi se utvrdila finansijska i operativna situacija u ovim kompanija kao i njihovi potencijali za budućnost. Drugo, Parlament Federacije BiH trebalo bi da usvoji amandmane na zakon o Agenciji za bankarstvo.

Treće, državni parlament treba da usvoji set zakona među kojima i dopune Zakona o akcizama i posljednje, četvrto, usvajanje izmjena i dopuna Zakona o osiguranju depozita.

Moguća i obnova pregovora

RSE: Da li ste o tome razgovarali sa bh. zvaničnicima u posljednje vrijeme i šta su naveli kao razlog?

Parodi: Politička situacija u BiH je veoma kompleksna. Samo postojanje više nivoa vlasti znači da za svaku akciju u ispunjavanju zacrtanih reformi treba konsenzus. Za postizanje konsenzusa u ovako složenoj atmosferi treba vremena. Implementacija programa uvijek će biti teška, po principu - povuci potegni, s obzirom na strukturu BiH.

RSE: Prolongirali ste rok za ispunjavanje uslova do 7. aprila, no, ukoliko ipak rezultat izostane, može li se desiti da MMF prekine dogovoreni aranžman?

Parodi: Ne. Upravni odbor MMF-a se obavezao na aranžman u trajanju od tri godine. To znači da smo mi spremni da odgovorimo na zahtjeve vlasti, da pregovaramo o rokovima za ispunjavanje uslova, kao i isplati novca. Međutim, novac neće biti na raspolaganju dok se uslovi ne ispune i reforme ne budu implementirane.

Rok je postavljen za 7. april, što znači da do kraja naredne semice treba napraviti potrebne korake kako bi do kraja aprila imali sastanak Upravnog odbora MMF-a i pregled aranžmana. Ako se uslovi ne ispune do 7. aprila, to ne znači da će kreditni aranžman biti obustavljen. On vrijedi tri godine. To znači da tranša neće biti doznačena. U tom slučaju vjerovatno ćemo ići na obnovu pregovora, a možda i cijelog programa.

RSE: Ukoliko se ipak dogodi da se uslovi ispune u kratkom roku i novac bude isplaćen, za šta je taj novac namijenjen i da li će biti provjere kako je taj novac potrošen?

Parodi: MMF doznačava sredstva kroz Centralnu banku na račune entiteta. Sredstva su namijenjena entitetskim budžetima. Ova sredstva će omogućiti entitetima da dopune svoje budžete. Budžeti za 2017. su usvojeni u skladu sa preporukama MMF-a.