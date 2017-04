Borna Sor: S Belim je došlo 21. stoljeće na ove prostore

Jedan od najzanimljivih predsjedničkih kandidata u Srbiji je bio Luka Maksimović, alijas Ljubiša Preletačević Beli koji je osvojio, prema sadašnjim rezultatima, 9,5 posto glasova na izborima za predsjednika Srbije. Uspio je tako biti treći, nakon Aleksandra Vućića i Saše Jankovića.

Fenomen Beli bio je analiziran i u svjetskim medijima. BBC mu je „poklonio“ reportažu uz javljanje uživo.

Borna Sor, novinar, voditelj je i scenarist satiričke emisije Prime Time na N1, pisac kolumni i stotina lažnih vijesti na News Baru smatra da je uspjeh Beloga na izborima u Srbiji dokaz da je on vrlo ozbiljna zezancija.

RSE: Kako iz vizure Hrvatske komentirate fenomen Ljubiše Preletačevića Belog na predsjedničkim izborima u Srbiji.

Sor: U Hrvatskoj nemamo ništa slično tome i nemamo problem s tim da jedna stranka ili jedna opcija toliko moćna. Mi ipak više vlade volimo rušiti s antisistemskim opcijama koje su možda jednako zabavne kao Beli, ali nisu ozbiljna zezancija, nego su samo ozbiljne. Ovo s Belim je stvarno iznimka. Napokon je došlo 21. stoljeće na ove prostore. Možda se očekivalo da će mladi ljudi ući u politiku sa nekim naučenim argumentima, sa nekim pripremljenim planovima, ali dogodilo se nešto posve obrnuto. Mladi ljudi su zbog interneta, povezanosti, promatranja kako izgledaju politički procesi u ostalim zemljama, u biti, otišli obrnutim smjerom.

Tako su samo rekli – ako već političari lažu, onda možemo i mi lagati, no za razliku od njih mi ćemo lagati toliko otvoreno da će svi znati da je to namjerno laganje. Po meni je Beli genijalan fenomen. Zato svi u Hrvatskoj pričaju o njemu.

Zanimljivo je da su u hrvatskim medjima bili spominjani Aleksandar Vučić, Vojislav Šešelj i Beli.

Saša Janković gotovo da nije bio spomenut, jer je bio najozbiljniji i najnormalniji. Vučić i Šešelj su sa svojim izjavama i nastupima konstantno šokirali ljude, i Beli se tu ubacio. To je bilo jedino pametno. Mislim da je trenutačno najveći problem apatija glasača i borba protiv nje je fundamentalno borba za demokraciju i pluralizam. Više nije poanta navesti ljude da glasaju za neku opciju, nego je problem navesti ih da izađu vani i uopće glasaju. Naime, ljudi su posve odustali ili barem smatraju da to ničemu ne služi, ali želim napomenuti da mi imamo tek 25 godina demokraciju i da slične probleme imaju i veći i stariji od nas.

Beli je ušao u tu borbu protiv apatije. I ako ni zbog čega drugoga, a onda samo zbog činjenice da se pojavila jedna opcija koja je dobila gotovo 10 posto glasova na izborima, a koja ranije gotovo da nije ni postojala, i koja je okupila po meni mnoge različitih uvjerenja, ali koje spaja shvaćanje da ovo što trenutačno imamo na ovim prostorima je toliko loše da im se može suprostaviti jedino tako da ih se ismije.

Humor je je jedno od rijetkih oružja koje uopće može nadvaladati opće sivilo.

RSE: Da li je sam Beli politiku pokazao kao apsurdni posao u ovim balkanskim okvirima?

Sor: Donekle, iako bi rekao da politika nije toliko apsurdan posao, već je apsurdno to koliko kriminalaca imate u vlasti, a koji vas uvjeravaju da nisu lopovi. I preko svake stepenicu koju pokušavate proći da bi se riješili kriminalaca, vi se saplićete i udarate u korumpiranu policiju, korumpirano državno pravosuđe i kormpirano sudstvo i tu je taj apsurd. Apsurd je da su krađe postale toliko očigledne, da su lopovluci, prevare i laži toliko evidentne da se ovi na vlasti više niti ne plaše. U taj prostor ulazi Beli. Nije to samo sprdnja s politikom, jer uvijek možete imati demagoge i lažove. Oni po meni nisu toliko opasni koliko glume da sustav funkcionira, a oni su na vlasti i oni su uništili taj sustav. Nije bez razloga da sprdnja Beloga nije nikakvo ideološko iznošenje argumenata, jer on stalno koketira s kriminalom, konstantno spominje kako će on uzeti i izvući novce, kako će platiti svoju rodbinu i prijetelje... Beli se zeza, ne samo s nekim lažnim, umišljenim i nedovoljno intelegentnim političarima, već sa se sprda sa sustavom koji se toliko iskorumpirao da se postavlja pitanje da li mi uopće možemo imati demokraciju dok se ne poštuju zakoni.