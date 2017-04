Političari ne štede na službenom voznom parku, ima i za familiju

Pravo na vozilo pod policijskom pratnjom u većini zemalja ima tek nekoliko ljudi, uglavnom predsjednik ili premijer države, a u Bosni i Hercegovini tu privilegiju ima 31 osoba. Mnogi smatraju da BiH i u tome drži svjetski rekord.

Privilegije koje imaju političari obilato koriste, a pri tome malo njih vodi računa da li krše propise. Primjera zloupotreba službenih vozila je mnogo – od toga da vozila pod pratnjom imaju prednost u odnosu na kola hitne pomoći, do činjenice da članovi porodice bh. funkcionera koriste vozila, koja trebaju služiti za potrebe bh. institucija.

Anketirani građani Sarajeva Nedim, Safija i Ilvana o tome kažu:



Policijska zaštita i vozilo pod pratnjom dodjeljuju se u skladu sa funkcijom političara. Tako je policijska pratnja osigurana za tri člana Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Vijeća ministara i devet ministara, kao i za šest članova kolegija – tri člana Predstavničkog doma i tri člana Doma naroda Parlamenta BiH. To je samo na državnom nivou, a ne treba zaboraviti zvaničnike na nivou dva entiteta.

Političari nižih nivoa vlasti nemaju policijsku zaštitu, ali da bi lakše i brže prošli na putevima pojedinci su u službene automobile ugradili takozvane blinkere, odnosno rotaciona svjetla ispod prednje maske automobila.

Zbog prednosti koje imaju vozila pod pratnjom, čak i u odnosu na kola hitne pomoći ili vatrogasna vozila, poslanik u Predstvaničkom domu Parlamenta BiH Damir Arnaut zatražio je izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

"Prema trenutnom Zakonu, vozila pod pratnjom, a to u biti znači vozila koja prevoze funkcionere na različitim nivoima vlasti, imaju pravo prvenstva ili prednosti nad vozilima hitne pomoći ili vatrogasnim vozilima, što je zaista nedopustivo. Moj prijedlog Zakona ide u pravcu da se to promijeni. Ima raznih zloupotreba tih privilegija, vidimo to kada su službena auta u pitanju ili vozila pod pratnjom", objašnjava Arnaut.

Prema istraživanjima novinara portala Žurnal Avde Avdića, bosanskohercegovački političari koriste i više od dozvoljenog i to počinje prije kupovine službenih automobila.

"U gotovo svakom tenderu kojim se nabavlja službeni automobil za potrebe bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini, može se tačno vidjeti specifikacija automobila. Oni donesu odluku da nabave automobil u vrijednosti 40.000 eura, a onda jasno navedu specifikacije koje može zadovoljiti jedna marka automobila tj. od kompanije od koje oni žele da kupe. To je ministar Ismir Jusko uradio, te zvaničnici u Predsjedništvu BiH i u drugim institucijama, mada to prema Zakonu o javnim nabavkama ne bi smjeli raditi. Tako recimo imate u pozivu da je navedeno da automobil treba imati držač za karticu sa lijeve strane suvozačevog mjesta, a zna se koje auto to jedino ima", objašnjava novinar portala Žurnal Avdo Avdić.



Vijeće ministra BiH donijelo je Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, napominje Avdić.

Tako prema Pravilniku službenim vozilom smatra se vozilo koje je nabavljeno za službene potrebe institucije i u njenom je vlasništvu, a koristi se za obavljanje prevoza radi vršenja poslova i zadataka rukovodstva institucije, te obavljanja administrativnih i kurirskih poslova institucije iz nadležnosti institucije.

"Svjedoci smo da skoro svakodnevno članovi uže, ali i šire porodice zvaničnika u Bosni i Hercegovini koriste te službene automobile, a koriste ih i tokom dana kada uopće nisu na poslu. Mi smo objavljivali slučaj, gdje se vidi po GPS-u da je službeni automobil direktora Federalne uprave civilne zaštite skoro svakog vikenda bio na moru, a u putnom nalogu piše da je bio na treningu", ističe Avdić, te dodaje:

"Imate i posljednji slučaj supruge člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Bakira Izetbegovića. Dakle, generalna direktorica Kliničkog centra, zdravstvene ustanove koja je u nadležnosti Federacije BiH, koristi automobil i službenog vozača, zaposlenog u Predsjedništvu BiH i automobil koji je nabavljen za potrebe te institucije i bošnjačkog člana Predsjedništva, a ne za potrebe bilo koje druge institucije, a posebno ne za one u nadležnosti Federacije BiH."

Budžetska kriza u BiH je konstantna i već godinama budžeti se pune sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). No, malo ko štedi na službenim vozilima. Na to su već godinama upozoravali revizori u izvještajima o radu institucija, naglašava Ivana Korajlić iz nevladine organizacije Transparency international (TI BiH).

"Ono što smo imali priliku već godinama vidjeti ovdje je ekstremno bahaćenje, kupovina najskupljih automobila, bez ikakve procjene da li ono što je trenutno na stanju može zadovoljiti potrebe. Kako ko dolazi na fukciju, tako koristi priliku da nabavlja najskuplje automobile. To predstvalja trn u oku građanima koji, s druge strane, vide da za njih nema osnovnih potrebnih sredstava", upozorava Korajlić.