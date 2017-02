Letite sa Vučićem za sitniš

Da li je moguće u Srbiji iznajmiti avion za 400 evra, kao što tvrdi aktuelni premijer i predsednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić? Po njegovim rečima, toliko je plaćeno iznajmljivanje aviona koji je korišćen u njegovom predizbornom spotu.

Tačnije, između 200 i 400 evra, kazao je Vučić. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, međutim, dnevna cena takve usluge je znatno viša.

„Što se koštanja tiče, to nije bio stvarni avion koji leti. To je jedan stari avion koji je na popravci i koji je koštao između 200 i 400 evra“, rekao je premijer Srbije, ne preciziravši da li je to ukupna cena, cena po danu ili pak po satu.

Prema rečima Petra Vojinovića, urednika portala „Tango Six“, specijalizovanog za vazduhoplovstvo, firma koja je iznajmila avion je „JAT tehnika“ koja ima u interesu da iznajmi letelicu po bilo kojoj ceni.

„’JAT tehnika’, kao preduzeće koje održava avione, je u toku svog poslovanja imalo jednog klijenta koji nije plaćao svoje usluge i oni su taj avion (u kojem je sniman spot) bili prisiljeni da zadrže. Sa strane te kompanije, kome god da oni iznajme avion, po kojoj god ceni, oni su u profitu, ne ulazeći u to ko uzma i da li iznajmjuju pod nekim pritiskom. Da li je to ovde slučaj zaista ne znam“, kaže Vojinović.

Međutim, pitanje je da li bi obični građanin Srbije mogao da iznajmi letelicu po tako niskoj ceni.

Pod lažim identitetom kontaktirali smo nekoliko ovdašnjih aviokompanija da bismo, navodno, iznajmili avion za potrebe snimanja muzičkog spota. Do zaključenja ovog teksta, pisani odgovor smo dobili samo iz kompanije „Prince aviation“.

„Što se tiče Vašeg upita, cena za iznajmjivanje aviona je 12.000 evra. Cena se odnosi na jedan dan snimanja“, rečeno nam je u ovoj kompaniji.

To znači da cena ove usluge po satu iznosi 200 evra, što bi se uklopilo u iznos koji je naveo premijer Vučić, ukoliko je mislio na cifru koju je SNS platio po satu snimanja.

U obmane veruju i građani i onaj ko ih izgovara

„Neuverljivo i čak smešno“ – ovako psihologu Žarku Trebješaninu deluje Vučićevo objašnjenje o ceni iznajmljivanja aviona. Trebješanin objašnjava da ovdašnji političari računaju na kratko pamćenje javnog mnjenja.

S druge strane, dodaje naš sagovornik, i glasači vole kada im umesto stvarnosti dajete iluziju.

„Mislim da se političari oslanjaju na to da ljudi imaju poverenje u onoga koga obožavaju, koga smatraju vođom. I tu su spremni da progutaju svašta. Dakle, ljudi su podložni samoobmanama i vole da veruju u nešto što im prija“, objašnjava Trebješanin.

Marko Somborac, autor satiričnih stripova u listu „Blic“, smatra da je kontrola medija koju vrši vlast najodgovornija za podložost ljudi da veruju u teško dokazive izjave.

„Radi se od dva paralelna sveta: jedni veruju samo jednim medijima, a drugi drugima. I onda Vučić može da priča u svojim medijima sve, a ono što govore oni koji ga kritikuju ode u druge, manje medije“, ocenjuje Somborac.

U obmane, dodaje psiholog Žarko Trebješanin, tokom vremena počinje da veruje i onaj koji ih izgovara:

„Vođa se uživi u to da je nepogrešiv i pošten, da nikad ne greši. Postepeno počinje da veruje u to što, makar u početku zna da nije istina.“

Ipak da podsetimo, u spotu koji je preplavio društvene mreže, dvojica pilota otimaju se oko upravljača aviona, na čijem trupu je ispisano ime „Srbija“, a koji se zbog njihove svađe obrušava. Iz tog košmara sam premijer Vučić se budi i objašnjava da sa jednim pilotom zemlja ima stabilnost.

Time je, na neki način, stavljena tačka na njegov jednonedeljni spor oko predsedničke kandidature sa odlazećim predsednikom Tomislavom Nikoićem, na čemu se, po svemu sudeći – nije štedelo.