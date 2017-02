Vode državu, a ne umeju Aerodrom u Beogradu

Koncesija za Aerodrom Beograd na 25 godina već je raspisana, iako je i sam premijer Aleksandar Vučić to preduzeće isticao kao ono koje više daje nego što „jede“.

Šef srpske vlade je rekao da Aerodrom Beograd ima godišnji profit od 30 miliona evra, što onda nameće pitanje zašto je bilo potrebno raspisivati koncesiju za njega. Rečima Ljubodraga Savića, profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu:

„S obzirom da Aerodrom Beograd ima takve rezultate kakve ima, on ima potencijal da sam sebe finansira, sam sebe gradi, dograđuje i unapređuje. Naravno, ovo je tržišna privreda i niko nema mogućnosti da investira samo iz svog profita, nego će uzeti kredit, kao i koncesionar, ali Aerodrom može iz svog tekućeg poslovanja relativno jednostavno da servisira kredit.“

Protiv davanja Aerodroma Beograd u koncesiju je i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.

„To nema nikakve logike. Aerodrom je preduzeće koje uspešno posluje i normalno bi bilo jedino da se nađe najbolja uprava kako bi nastavilo da još uspešnije posluje“, uverava Kovačević.

Nedavno je premijer Vučić na Javnom servisu izneo detalje koncesije Aerodroma Beograd.

„Mi računamo da možemo da dobijemu up-front payment, unapred para, negde oko 350, možda i 400 miliona evra. Uz to bi nam davali godišnji concession fee, godišnju taksu, u visini od, prosečno, deset miliona evra, puta 25 godina – to je još 250 miliona. A na sve to još 713 miliona evra planiramo investicionog ulaganja – i u obnovu ove piste, i u pomoćnu ili drugu pistu, to će oni tek da procenjuju, i uz sve drugo da bi nam aerodrom izgledao deset puta bolje nego danas“, rekao je Vučić.

Kao jedan od razloga za koncesiju, naveo je to da bi koncesionar bolje upravljao Aerodromom nego domaći menadžment.

„Taj operater mnogo bolje radi aerodrome nego što bismo mi radili, ko god da dođe – bilo da su to Kinezi, Arapi, Vansi, Nemci, ko god hoćete. Bolji su nego mi, u svemu su bolji.“

Naši sagovornici se ne slažu sa ovom tvrdnjom premijera Srbije. Ljubodrag Savić kaže da ta priča uopšte ne pije vodu.

„Moje je kontra-pitanje, ja sam ga više puta postavio: ’Da li je moguće da neko kaže iz Vlade Srbije da ne ume da upravlja jednim relativno jednostavnim preduzećem, a ume da upravlja državom Srbijom koja ima problema koji su deset na kub ili ne znam na koji stepen u odnosu na probleme koje ima Aerodrom Beograd, ako tamo uopšte ima problema?’ Dakle, upravljati državom Srbijom, sa svim problemima – ne samo ekonomskim, nego i političkim i svim drugim – mnogo je složenija stvar nego upravljati aerodromom koji ima jednu vrstu delatnosti koja, na sreću Srbije, donosi profit“, argumentuje Savić.

Sličnog je mišljenja i Milan Kovačević.

Čak i da je tačna Vučićeva tvrdnja da se u Srbiji ne može naći dovoljno kvalitetan menadžment koji bi upravljao Aerodromom Beograd, taj takozvani know-how se može uvesti i dobro platiti, bez potrebe da se Aerodrom daje u koncesiju, kaže on.

„Kad je reč o tvrdnji da se kod nas ne može naći neko ko bi uspešno vodio to preduzeće, moram najpre reći da bi bilo tragično da je tako. Mi nismo ni istraživali kakve kadrove bismo mogli imati na raspolaganju. Do sada su direktori bili imenovani od strane partija, ali zašto mi ne bismo, pošto uvozimo kapital, a izvozimo kvalitetne ljude, zašto, dakle, ne bismo potražili bilo gde po belom svetu nekoga ko bi sa stimulativnom nagradom bio vrhunski u tom poslu i omogućio da Aerodrom Beograd uspešno posluje?“, dodaje Kovačević.

On ukazuje i na činjenicu da male akcionare koji poseduju 17 odsto vlasništva Aerodroma Beograd, niko nije pitao za mišljenje:

„Ja sam pitao Aerodrom Beograd postoji li odluka akcionara o koncesiji i rečeno mi je da ne postoji, što je u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima. Zakon smatra da je potrebno štititi male akcionare, što znači da ako se vrši tako velika transakcija, onda je trebalo odmah isplatiti male akcionare koji su sa tom odlukom nesaglasni, odnosno, prinudno otkupiti njihove akcije“, navodi Kovačević.

Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsećaju i da je Srbija do sada imala vrlo loša iskustva sa koncesijama, a da je, kad je reč o potrebi davanja Aerodroma Beograd u koncesiju evidentan ogroman jaz između aktuelne vlasti i ekonomske struke.