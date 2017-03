Vlado Georgiev: Odgovoriću Vučiću preko advokata

Pevač Vlado Georgiev izjavio je da će na "najbrutalnije laži" premijera Srbije Aleksandra Vučića izrečene povodom neodržavanja njegovog koncerta u Smederevu odgovoriti onako kako ga budu savetovali advokati, ali i da će ići do najviših evropskih instanci, piše list Danas.



Vučić je u ponedeljak u intervjuu za televiziju Pink rekao da koncert Vlada Georgieva u Smederevu nije zabranjen, već otkazan zbog loše prodaje karata, kao i da se na trgu u znak podrške muzičaru u subotu okupilo 970 ljudi, a ne "5.000 kako mediji prenose".



Georgiev je rekao da će neko morati da odgovara "za brutalno izrečenu laž na televiziji koja propagira šund i kič, u jednoj autokratski ispolitizovanoj emisiji", ističući da ga je sramota "šta je premijer izrekao".



Pevač je rekao i da ne zna da li će tužiti premijera, ali da će možda tužiti televiziju koja je, kako kaže, "prenela takve gluposti".



"Reći da je nekom otkazan koncert zbog neprodatih ulaznica 18 dana ranije je brutalna uvreda. Takođe, kako premijer može da zna tačan broj ljudi koji su bili na trgu", rekao je Georgiev i dodao da je "ono što Vučić radi" direktan udar na njega, njegove kolege i porodicu.



Kako je naveo, to je nešto najbrutalnije što je doživeo u Srbiji, čiji je građanin i gde plaća porez.



"Otvoreno sam rekao da ovo nije više stvar malih miševa i poltrona iz lokalne provincije, već da očigledno neko sa vrha to traži. Ja nisam politička figura, kao što premijer pokušava da me predstavi. U Smederevo sam došao da bih pozdravio ljude koji su mi dali podršku zbog otkazivanja koncerta", rekao je Georgiev.



Koncert Georgieva bio je zakazan za 4. mart u Gradskoj hali u Smederevu, zatim odložen, pa otkazan, za šta je pevač saznao preko Tvitera. Na trgu su se prošle subote okupili građani u znak protesta zbog neodržavanja koncerta, a pojavio se i Georgiev i otpevao nekoliko pesama.